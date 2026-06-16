Derrota para a Inter de Limeira encerra invencibilidade do Paysandu na Curuzu

Além de marcar a segunda derrota seguida do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro, a vitória da Inter de Limeira sobre o Papão no último domingo (14) pôs fim à invencibilidade do clube bicolor na Curuzu. O time bicolor jogou abaixo do esperado contra o Leão da Paulista e perdeu por 2 a 1. O último revés na casa bicolor havia sido no ano passado.

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Ao todo, o Paysandu tem nove derrotas na temporada, sendo sete como visitante e duas como mandante, contra a Inter de Limeira e o Vasco, pela Copa do Brasil. No entanto, no duelo com o Gigante da Colina, o Papão mandou o jogo no Mangueirão.

Já a última derrota dentro da Curuzu havia sido para o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, já rebaixado para a terceira divisão, o Bicola perdeu por 2 a 1.

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Assim, até o duelo contra o Leão da Paulista, tinham sido 12 jogos na Curuzu: nove vitórias e três empates, um deles na última rodada da Série B, com o Amazonas-AM.

Além da invencibilidade em casa, o Paysandu perdeu pontos preciosos na briga pelas primeiras posições da tabela. O time bicolor segue com 17 pontos e caiu para a quarta posição, apenas dois a mais que o oitavo, o nono e o 10º colocados da classificação.

O Inter ultrapassou a equipe de Júnior Rocha e está na terceira colocação, com 18 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Brusque-SC. Já o Guarani segue na liderança com mais folga, com 21.

Na próxima rodada, o Paysandu vai encarar o Maranhão, fora de casa. A partida está marcada para sábado (20), às 21h, na Arena Castelão, em São Luís. O Papão precisa vencer para evitar o possível início de uma má fase e não ter o G-8 ameaçado.