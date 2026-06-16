Derrota para a Inter de Limeira encerra invencibilidade do Paysandu na Curuzu Papão foi derrotado por 2 a 1 pelo Leão da Paulista e voltou a perder no estádio após uma sequência de 12 partidas sem derrotas O Liberal 16.06.26 12h22 Papão amargou a segunda derrota seguida na disputa (Thiago Gomes / O Liberal) Além de marcar a segunda derrota seguida do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro, a vitória da Inter de Limeira sobre o Papão no último domingo (14) pôs fim à invencibilidade do clube bicolor na Curuzu. O time bicolor jogou abaixo do esperado contra o Leão da Paulista e perdeu por 2 a 1. O último revés na casa bicolor havia sido no ano passado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ao todo, o Paysandu tem nove derrotas na temporada, sendo sete como visitante e duas como mandante, contra a Inter de Limeira e o Vasco, pela Copa do Brasil. No entanto, no duelo com o Gigante da Colina, o Papão mandou o jogo no Mangueirão. Já a última derrota dentro da Curuzu havia sido para o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, já rebaixado para a terceira divisão, o Bicola perdeu por 2 a 1. VEJA MAIS Paysandu vê vantagem diminuir após sequência negativa na Série C Mesmo embalado por títulos no primeiro semestre, Papão acumula derrotas e perde força na disputa pelas primeiras posições Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão Assim, até o duelo contra o Leão da Paulista, tinham sido 12 jogos na Curuzu: nove vitórias e três empates, um deles na última rodada da Série B, com o Amazonas-AM. Além da invencibilidade em casa, o Paysandu perdeu pontos preciosos na briga pelas primeiras posições da tabela. O time bicolor segue com 17 pontos e caiu para a quarta posição, apenas dois a mais que o oitavo, o nono e o 10º colocados da classificação. O Inter ultrapassou a equipe de Júnior Rocha e está na terceira colocação, com 18 pontos, a mesma pontuação do vice-líder Brusque-SC. Já o Guarani segue na liderança com mais folga, com 21. Na próxima rodada, o Paysandu vai encarar o Maranhão, fora de casa. A partida está marcada para sábado (20), às 21h, na Arena Castelão, em São Luís. O Papão precisa vencer para evitar o possível início de uma má fase e não ter o G-8 ameaçado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c curuzu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos 16.06.26 12h41 futebol Derrota para a Inter de Limeira encerra invencibilidade do Paysandu na Curuzu Papão foi derrotado por 2 a 1 pelo Leão da Paulista e voltou a perder no estádio após uma sequência de 12 partidas sem derrotas 16.06.26 12h22 NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém 16.06.26 11h04 Futebol Paysandu vê vantagem diminuir após sequência negativa na Série C Mesmo embalado por títulos no primeiro semestre, Papão acumula derrotas e perde força na disputa pelas primeiras posições 15.06.26 18h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES NUNCA SERÁ SÓ FUTEBOL Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém 16.06.26 11h04 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40 TÊNIS João Fonseca sofre na grama e se despede com derrota na estreia do ATP 500 de Halle No fim de semana, o jovem tenista carioca já havia sido eliminado nas duplas, ao lado do alemão Daniel Altmaier 16.06.26 9h41