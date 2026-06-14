Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão O Liberal 14.06.26 19h42 Junior Rocha viu a Inter de Limeira aproveitar as oportunidades e vencer na Curuzu. (Ascom Paysandu) A derrota para a Inter de Limeira, neste domingo (14), na Curuzu, acendeu o sinal de alerta no Paysandu. Após o revés por 2 a 1 pela 10ª rodada da Série C, o técnico Júnior Rocha admitiu que a equipe pecou nas finalizações e lamentou a falta de eficiência nos momentos decisivos da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para o treinador, o Papão criou oportunidades para ter um resultado melhor, mas não conseguiu transformar as chances em gols. “Faltou sermos efetivos. Foi um jogo difícil em todos os aspectos. Enfrentamos um adversário duro, criamos algumas chances interessantes, mas precisamos trabalhar nisso. Não é momento de caça às bruxas nem de procurar culpados. Todo mundo está junto e vamos seguir assim”, afirmou. O comandante bicolor também destacou o impacto da derrota diante da torcida, principalmente por ter sido o primeiro tropeço da equipe em casa na Série C. Ainda assim, defendeu uma rápida recuperação para a sequência da competição. “Às vezes isso pode acontecer, fazer com que o torcedor vá embora triste. Isso nos fere bastante, mas é um ferimento que precisamos lamber, trabalhar e já pensar no Maranhão”, disse. Júnior Rocha também aproveitou para reforçar que o clube vive um processo de reconstrução e justificou a utilização de atletas mais jovens ao longo da campanha. Segundo ele, a evolução desses jogadores passa necessariamente pela experiência em partidas oficiais. “Todos nós sabemos que o grupo terá oscilações. São jogadores jovens. Alguns vêm fazendo uma temporada muito boa, mas, se eu não der essa vivência para eles, não vamos saber quem pode nos ajudar lá na frente”, explicou. VEJA MAIS Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira Paysandu na Copa do Mundo: torcedor paraense viraliza com bandeira do Papão no México No Pará, os bicolores se sentiram representados, enquanto os rivais do time brincaram com a situação Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu O treinador ressaltou ainda que o aspecto psicológico pesa no desenvolvimento dos atletas e que somente os jogos permitem avaliar como cada jogador reage à pressão. “O jogo tem a questão psicológica. Não é treino, não são os nossos ensaios do dia a dia. Só vamos conhecê-los de verdade quando colocarmos em campo e eles sentirem a pressão da partida”, comentou. O Paysandu volta a campo no próximo dia 20, quando enfrenta o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 paysandu x inter de limeira futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão 14.06.26 19h42 Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 Futebol Paysandu mantém foco na Série C e mira vitória sobre a Inter de Limeira na Curuzu Após conquistar a Copa Verde, atacante Kleiton Pego destaca trabalho, concentração e confiança do elenco para seguir entre os líderes da competição nacional 12.06.26 18h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46