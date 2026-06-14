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Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu

Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão

O Liberal
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Junior Rocha viu a Inter de Limeira aproveitar as oportunidades e vencer na Curuzu. (Ascom Paysandu)

A derrota para a Inter de Limeira, neste domingo (14), na Curuzu, acendeu o sinal de alerta no Paysandu. Após o revés por 2 a 1 pela 10ª rodada da Série C, o técnico Júnior Rocha admitiu que a equipe pecou nas finalizações e lamentou a falta de eficiência nos momentos decisivos da partida.

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Para o treinador, o Papão criou oportunidades para ter um resultado melhor, mas não conseguiu transformar as chances em gols. “Faltou sermos efetivos. Foi um jogo difícil em todos os aspectos. Enfrentamos um adversário duro, criamos algumas chances interessantes, mas precisamos trabalhar nisso. Não é momento de caça às bruxas nem de procurar culpados. Todo mundo está junto e vamos seguir assim”, afirmou.

O comandante bicolor também destacou o impacto da derrota diante da torcida, principalmente por ter sido o primeiro tropeço da equipe em casa na Série C. Ainda assim, defendeu uma rápida recuperação para a sequência da competição. “Às vezes isso pode acontecer, fazer com que o torcedor vá embora triste. Isso nos fere bastante, mas é um ferimento que precisamos lamber, trabalhar e já pensar no Maranhão”, disse.

Júnior Rocha também aproveitou para reforçar que o clube vive um processo de reconstrução e justificou a utilização de atletas mais jovens ao longo da campanha. Segundo ele, a evolução desses jogadores passa necessariamente pela experiência em partidas oficiais. “Todos nós sabemos que o grupo terá oscilações. São jogadores jovens. Alguns vêm fazendo uma temporada muito boa, mas, se eu não der essa vivência para eles, não vamos saber quem pode nos ajudar lá na frente”, explicou.

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O treinador ressaltou ainda que o aspecto psicológico pesa no desenvolvimento dos atletas e que somente os jogos permitem avaliar como cada jogador reage à pressão. “O jogo tem a questão psicológica. Não é treino, não são os nossos ensaios do dia a dia. Só vamos conhecê-los de verdade quando colocarmos em campo e eles sentirem a pressão da partida”, comentou.

O Paysandu volta a campo no próximo dia 20, quando enfrenta o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada da Série C.

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