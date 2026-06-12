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Paysandu na Copa do Mundo: torcedor paraense viraliza com bandeira do Papão no México

No Pará, os bicolores se sentiram representados, enquanto os rivais do time brincaram com a situação

Victoria Rodrigues
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O paraense ergueu a bandeira do Paysandu com alegria no México. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O torcedor paraense Matheus Silva viralizou nas redes sociais após compartilhar alguns registros de sua ida ao México para acompanhar a Copa do Mundo 2026. Em um vídeo publicado no Instagram, é possível vê-lo chamando a atenção dos mexicanos que estavam no local enquanto levantava e balançava a clássica bandeira azul e branca do Paysandu, que, inclusive, conquistou o título recente da Copa Verde.

Nos comentários do vídeo, muitas pessoas elogiaram a atitude de Matheus ao não se esquecer de levar a bandeira do time paraense para o país sede do campeonato mundial. "A história está registrada, porque time grande tem história", escreveu um seguidor. Já os torcedores do Remo, que são rivais do Paysandu, brincaram com a situação. "Como foi possível levar uma mucura no avião?" ironizou uma pessoa.

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Paysandu conquista o título da Copa Verde

O Paysandu conquistou o título da Copa Verde no último domingo (7) após vencer a partida contra o Anápolis por 4 a 0, com gols de Kleiton Pego, Castro e Ítalo (duas vezes), no estádio do Mangueirão, em Belém. Esse foi o sexto título bicolor da Copa Verde, o que fez com que os torcedores festejassem muito nas arquibancadas e ampliasse a condição do time de maior campeão da história do torneio de futebol.

No total, o jogo contou com três cartões amarelos, sendo um para o Paysandu e dois para o Anápolis: Thayllon (Paysandu), Fernando Vianam e Ravel, Milla (Anápolis). Com assistência de Marcinho e a finalização certeira de Ítalo, o time paraense conseguiu fazer o último gol da partida enquanto a torcida já comemorava e os jogadores davam o ritmo à celebração, que já tomava conta de todo o estádio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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