Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde

O Paysandu mostrou quem manda na Copa Verde. Em uma belíssima final, os bicolores festejaram muito após os 90 minutos, que viram o Papão massacrar o Anápolis por 4 a 0, com gols de Kleiton Pego, Castro e Ítalo, duas vezes. Foi o sexto título bicolor da Copa Verde. Na somatória dos dois jogos, o Papão venceu o Galo da Comarca por 5 a 3.

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1º Tempo

Assim que a bola rolou, o Paysandu tomou a iniciativa das ações ofensivas. Avançando pelas laterais, o time chegou com perigo até a bola parar nos pés de Thayllon, que ajeitou para o lado e soltou um balaço em direção ao gol do Anápolis, exigindo boa defesa de Ravel. Em apenas quatro minutos, foram três finalizações na meta adversária, evidenciando o ímpeto bicolor para reverter a desvantagem de 3 a 1 construída no jogo de ida.

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Com a equipe posicionada mais à frente, o técnico Junior Rocha conseguiu imprimir um ritmo intenso, com jogadas agudas surgindo por todos os setores do campo, principalmente pelo lado direito. Edílson fez várias incursões e acumulou cruzamentos para a área, embora sem levar grande perigo à defesa goiana, que permaneceu compacta e à espera de oportunidades nos contra-ataques.

A primeira resposta contundente do Anápolis veio aos 23 minutos. Leonan cobrou falta para a área, a bola foi afastada parcialmente e sobrou para Fernando Viana, que acertou uma bicicleta perigosa, passando muito perto da meta bicolor. Na sequência, o Papão sofreu uma baixa importante com a saída de Quintana, lesionado. Bruno Bispo entrou em seu lugar.

A substituição, no entanto, não afetou o rendimento da equipe. Pelo contrário. O Paysandu manteve a pressão até furar o bloqueio defensivo em um belo gol de Kleiton Pego, aos 40 minutos. O atacante recebeu ótima assistência de Marcinho, dominou e bateu firme, sem chances para o goleiro. O gol levou o Mangueirão ao delírio.

O Papão seguiu pressionando e quase ampliou com Juninho, que acertou a trave em finalização dentro da área. Até o intervalo, o Anápolis viveu um verdadeiro sufoco, recorrendo a todos os recursos defensivos para impedir que os bicolores reduzissem ainda mais a vantagem construída na primeira partida.

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2º Tempo

A etapa final começou da mesma forma que a primeira: com o Paysandu pressionando e mantendo as linhas adiantadas para sufocar o adversário. Logo aos cinco minutos, Marcinho levantou a bola na área e Castro, bem posicionado, testou firme para o fundo das redes, ampliando a vantagem bicolor para 2 a 0 e igualando o placar agregado em 3 a 3.

A partir dos 20 minutos, a partida ficou mais equilibrada, com os dois times dividindo as ações. O Anápolis chegou com perigo aos 20, com Fernandinho, que entrou na área pela esquerda, mas, após a finalização, foi marcado impedimento no lance. Por volta dos 30 minutos, o Paysandu fez três mudanças, promovendo as entradas de Brian, Thalyson e Ítalo.

Com a partida caminhando para o fim, o Paysandu aumentou novamente a pressão, ainda que o Anápolis já estivesse mais atento defensivamente, encontrando algumas brechas para responder em jogadas ofensivas. Aos 35, Rodriguinho avançou pela direita e, antes da linha de fundo, cruzou para a área, com a bola passando por cima do gol. Dois minutos depois, Gabriel Mesquita salvou o Papão após cobrança de falta na área bicolor.

A partir dos 40 minutos, no entanto, o Paysandu preparou e executou com maestria o ato final, com a marca do artilheiro Ítalo. A jogada que encaminhou o título começou com Marcinho, que encontrou Lucas Cardoso na ponta. Ele avançou e, sem ângulo, rolou para o meio da pequena área, onde o camisa 9 apareceu para empurrar a bola para as redes e coroar o hexa bicolor.

Com a virada no placar agregado, a torcida passou a festejar, enquanto os jogadores davam o ritmo à comemoração, que já tomava conta do Mangueirão. Antes do apito final, o Papão ainda marcou o quarto gol, novamente com assistência de Marcinho e mais uma finalização certeira de Ítalo.

O Paysandu provou mais uma vez sua força na Copa Verde, conquistando o sexto título da competição e ampliando sua condição de maior campeão do torneio para a alegria da Fiel Bicolor.

Ficha técnica Data: 07/06/2026

Local: Estádio Mangueirão – Belém-PA

Hora: 18h30

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado-TO

Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa-TO

Assistente 2: Fabio Pereira-TO Cartões Amarelos: Thayllon (Paysandu) Fernando Vianam, Ravel, Milla (Anápolis) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana (Bruno Bispo), Bonifazi (Lucas Cardoso); Pedro Henrique (Brian), Caio Mello, Marcinho, Thayllon (Thalyson), Kleiton Pego e Juninho (Ítalo).

Técnico: Júnior Rocha Anápolis: Ravel; Rubinho (Kauan Guilherme), Rafael Costa, Igor Souza, Leonan; Kauan Martins, Mila, Juninho (Cassio Gabriel), Matheus Lagoa (Rodriguinho); Gustavo Henrique (Gonzalo) e Fernando Viana (Fernandinho).

Técnico: Evaristo Piza