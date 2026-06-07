Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu

Maior artilheiro do Paysandu na temporada, com 13 gols em 27 jogos, o centroavante Ítalo foi a grande estrela da final contra o Anápolis. De reserva a goleador decisivo, o camisa 9 mostrou seu faro de gol ao ser acionado pelo técnico Junior Rocha, já no segundo tempo, no lugar de Juninho. Até então, o Paysandu caminhava para decidir o título nas penalidades, mas a situação mudou em um piscar de olhos com a entrada do atacante, que marcou duas vezes e fez explodir as arquibancadas do Mangueirão.

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"A gente sabia que a nossa missão era entrar e manter o nível do jogo. Fizemos uma grande partida, conseguimos fazer uma bela exibição diante do nosso torcedor, mesmo tendo perdido o jogo de ida. Graças a Deus, fui feliz em marcar os gols que ajudaram muito o Paysandu a conquistar essa sexta taça da Copa Verde. Hoje é um dia muito especial para toda a nação bicolor", comemorou o centroavante, encerrando um jejum de gols que já durava mais de 30 dias. O último gol marcado por ele havia sido em 3 de maio, contra o Botafogo-PB, pela quarta rodada da Série C.

Ítalo foi peça chave para a goleada que garantiu o sexto títyulo ao Papão da Curuzu. (Igor Mota / O Liberal)

Apesar disso, o jogador manteve o prestígio junto ao técnico Junior Rocha, que promoveu uma mudança inicialmente questionada, mas que depois se mostrou certeira. Titular no jogo de ida, Ítalo foi sacado da equipe e cedeu vaga para Juninho. Com o placar em 2 a 0, resultado que levava a decisão para os pênaltis, o atacante foi chamado para entrar. Após apenas 18 minutos em campo, marcou o terceiro gol bicolor e deixou o Papão com uma mão na taça.

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"A gente passa por muitas coisas no futebol. No começo do ano fiz muitos gols, depois passei um tempo sem marcar, mas sabia que tudo ia mudar e que os gols sairiam de forma natural. Estou muito feliz pela nossa temporada. Conseguimos esse grande objetivo e agora temos o principal desafio, que é conquistar o acesso do clube à Série B", disse ele, após conquistar seu terceiro título com a camisa bicolor.

O artilheiro com a taça de hexacampeão da Copa Verde. (Igor Mota / O Liberal)

Quando a torcida já acreditava que a partida estava decidida, Ítalo apareceu novamente e, com muita tranquilidade, marcou o quarto gol do Papão e o segundo dele na partida, fechando a goleada.

Ao final da partida, a euforia pela conquista não o impediu de dedicar o título ao companheiro Matheus Vargas, que sofreu uma nova lesão e ficará fora de combate pelo restante da temporada.

"O Matheus Vargas é um grande homem. Um cara muito importante para o nosso grupo, e estávamos muito felizes com o retorno dele. Quando veio a notícia da lesão, foi difícil para todo mundo", encerrou.