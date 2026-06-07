Artilheiro da final, Ítalo celebra título e boa fase no Paysandu O camisa 9 do Papão saiu do banco de reservas para fazer os gols que o Papão precisava para levantar a taça do hexacampeonato O Liberal 07.06.26 22h04 Maior artilheiro do Paysandu na temporada, com 13 gols em 27 jogos, o centroavante Ítalo foi a grande estrela da final contra o Anápolis. De reserva a goleador decisivo, o camisa 9 mostrou seu faro de gol ao ser acionado pelo técnico Junior Rocha, já no segundo tempo, no lugar de Juninho. Até então, o Paysandu caminhava para decidir o título nas penalidades, mas a situação mudou em um piscar de olhos com a entrada do atacante, que marcou duas vezes e fez explodir as arquibancadas do Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "A gente sabia que a nossa missão era entrar e manter o nível do jogo. Fizemos uma grande partida, conseguimos fazer uma bela exibição diante do nosso torcedor, mesmo tendo perdido o jogo de ida. Graças a Deus, fui feliz em marcar os gols que ajudaram muito o Paysandu a conquistar essa sexta taça da Copa Verde. Hoje é um dia muito especial para toda a nação bicolor", comemorou o centroavante, encerrando um jejum de gols que já durava mais de 30 dias. O último gol marcado por ele havia sido em 3 de maio, contra o Botafogo-PB, pela quarta rodada da Série C. Ítalo foi peça chave para a goleada que garantiu o sexto títyulo ao Papão da Curuzu. (Igor Mota / O Liberal) Apesar disso, o jogador manteve o prestígio junto ao técnico Junior Rocha, que promoveu uma mudança inicialmente questionada, mas que depois se mostrou certeira. Titular no jogo de ida, Ítalo foi sacado da equipe e cedeu vaga para Juninho. Com o placar em 2 a 0, resultado que levava a decisão para os pênaltis, o atacante foi chamado para entrar. Após apenas 18 minutos em campo, marcou o terceiro gol bicolor e deixou o Papão com uma mão na taça. VEJA MAIS Paysandu goleia o Anápolis no Mangueirão e conquista o hexa da Copa Verde O placar de 3 a 1 no jogo de ida aumentou a fúria bicolor, que passou o carro sem pena no time goiano Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. "A gente passa por muitas coisas no futebol. No começo do ano fiz muitos gols, depois passei um tempo sem marcar, mas sabia que tudo ia mudar e que os gols sairiam de forma natural. Estou muito feliz pela nossa temporada. Conseguimos esse grande objetivo e agora temos o principal desafio, que é conquistar o acesso do clube à Série B", disse ele, após conquistar seu terceiro título com a camisa bicolor. O artilheiro com a taça de hexacampeão da Copa Verde. (Igor Mota / O Liberal) Quando a torcida já acreditava que a partida estava decidida, Ítalo apareceu novamente e, com muita tranquilidade, marcou o quarto gol do Papão e o segundo dele na partida, fechando a goleada. Ao final da partida, a euforia pela conquista não o impediu de dedicar o título ao companheiro Matheus Vargas, que sofreu uma nova lesão e ficará fora de combate pelo restante da temporada. "O Matheus Vargas é um grande homem. Um cara muito importante para o nosso grupo, e estávamos muito felizes com o retorno dele. Quando veio a notícia da lesão, foi difícil para todo mundo", encerrou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu final da copa verde 2026 paysandu x anápolis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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