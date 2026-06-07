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Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada

Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C

O Liberal
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Executivo falou sobre planejamento em entrevista na Rádio Libera+ (Matheus Vieira / Paysandu)

O Paysandu faz a grande decisão da Copa Verde neste domingo (7), contra o Anápolis-GO. Em desvantagem, o time bicolor terá que reverter o placar de 3 a 1 sofrido no jogo de ida. Mas, independentemente do resultado da final, o Papão já pensa no futuro e prepara algumas mudanças para o segundo semestre. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana, falou sobre possíveis saídas e reforços.

"A partir desta semana até o final do ano, a gente tem jogo apenas uma vez por semana. Então, a nossa ideia é qualificar o elenco, trazer peças que a gente sabe que temos necessidade de composição de grupo. Reconhecer o valor dos jogadores que, em quatro campeonatos, nos levaram a três finais. Só na Copa do Brasil que não avançamos. E, naturalmente, se a gente quer qualificar, a gente tem que tirar jogador também", afirmou o executivo.

"Então, acredito que nessa virada do mês a gente deve ter movimentações de mercado, embora a janela só abra no dia 20 de julho. Mas a gente pretende ter essas movimentações de chegada e saída também. E jogador que eventualmente vai disputar uma Série D já pode se movimentar, porque a janela da Série D não fechou", completou o dirigente bicolor.

image Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde
Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7)

Após a disputa da Copa Verde, o Paysandu terá apenas a Série C do Campeonato Brasileiro no calendário. A competição é o principal foco do Bicola, que busca o acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. Atualmente, o clube bicolor é o terceiro colocado da classificação, com 17 pontos.

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