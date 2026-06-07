Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C O Liberal 07.06.26 17h43 Executivo falou sobre planejamento em entrevista na Rádio Libera+ (Matheus Vieira / Paysandu) O Paysandu faz a grande decisão da Copa Verde neste domingo (7), contra o Anápolis-GO. Em desvantagem, o time bicolor terá que reverter o placar de 3 a 1 sofrido no jogo de ida. Mas, independentemente do resultado da final, o Papão já pensa no futuro e prepara algumas mudanças para o segundo semestre. Em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana, falou sobre possíveis saídas e reforços. "A partir desta semana até o final do ano, a gente tem jogo apenas uma vez por semana. Então, a nossa ideia é qualificar o elenco, trazer peças que a gente sabe que temos necessidade de composição de grupo. Reconhecer o valor dos jogadores que, em quatro campeonatos, nos levaram a três finais. Só na Copa do Brasil que não avançamos. E, naturalmente, se a gente quer qualificar, a gente tem que tirar jogador também", afirmou o executivo. "Então, acredito que nessa virada do mês a gente deve ter movimentações de mercado, embora a janela só abra no dia 20 de julho. Mas a gente pretende ter essas movimentações de chegada e saída também. E jogador que eventualmente vai disputar uma Série D já pode se movimentar, porque a janela da Série D não fechou", completou o dirigente bicolor. Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) Após a disputa da Copa Verde, o Paysandu terá apenas a Série C do Campeonato Brasileiro no calendário. A competição é o principal foco do Bicola, que busca o acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. Atualmente, o clube bicolor é o terceiro colocado da classificação, com 17 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Futebol Paysandu busca repetir virada de 2021 para conquistar o hexacampeonato da Copa Verde Papão precisa reverter dois gols de desvantagem contra o Anápolis; última reação semelhante aconteceu na final do Parazão diante da Tuna Luso 05.06.26 19h41 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47