Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido Estadão Conteúdo 07.06.26 9h47 Simone Biles (Instagram @simonebiles) A ginasta Simone Biles revelou ter enfrentado um problema de saúde nos últimos dias e classificou o episódio como uma das experiências "mais assustadoras" de sua vida. A norte-americana compartilhou nas redes sociais uma foto usando pulseiras hospitalares e afirmou que "quase morrer" não estava nos seus planos para a semana, sem detalhar o que aconteceu. "Não sou do tipo que costuma compartilhar coisas assim porque valorizo a privacidade nos dias de hoje, mas quase morrer não estava nos meus planos para esta semana", escreveu a atleta na legenda da publicação. Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido, Jonathan Owens, jogador da NFL, que estava em Indianápolis para compromissos profissionais. "Foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, se não a mais assustadora, especialmente porque Jonathan estava em Indianápolis para os treinos. Passei esta semana de repouso na cama. Vou explicar mais cedo ou mais tarde", completou. Aos 29 anos, Biles soma 11 medalhas olímpicas na carreira, sendo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze. Nos Jogos de Paris-2024, conquistou o ouro por equipes, no individual geral e no salto. No solo, ficou com a prata, atrás da brasileira Rebeca Andrade, campeã da prova. A norte-americana ainda não confirmou se seguirá no ciclo olímpico até Los Angeles-2028. Em entrevistas recentes, deixou em aberto a possibilidade de voltar a competir em casa, mas também admitiu que pode acompanhar os Jogos apenas como torcedora. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Simone Biles Ginástica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47 Boxe Projeto Nocaute na Violência amplia ações e reforça combate ao preconceito e à discriminação A iniciativa terá novas edições em municípios paraenses com foco na inclusão social, formação de atletas e enfrentamento à violência e ao racismo 07.06.26 9h00