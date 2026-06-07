Ex-seleção coloca goleiros como 'peças-chave' para sucesso na Copa

A menos de duas semanas para a estreia na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira vive um dilema: quem será o titular do gol no Mundial? Entre os convocados, o técnico Carlo Ancelotti optou por manter a experiência em vez de valorizar o momento de alguns goleiros na atual temporada.

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio), a surpresa da convocação entre os defensores, foram os escolhidos. O trio, que esteve junto na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, vai para o segundo mundial seguido.

Chega a ser unanimidade que os três não vivem bons momentos, principalmente Alisson, que vem de lesão e ficou os dois últimos meses ausente dos gramados no Liverpool. Porém, o fator "convicção" acaba pesando na hora da escolha pelos goleiros que vão defender a Seleção.

"Creio que seja fundamental a convicção na escolha, pois todos os atletas precisam de continuidade e confiança para externar o melhor, e ainda mais o goleiro, que tem a 'chave do cofre'", é o que analisa Daniel Crizel, preparador de goleiros do Remo, que acumula passagens pela Seleção Brasileira, em entrevista para O Liberal.

No clube azulino desde 2024, Daniel é o responsável pela preparação do time liderado por Marcelo Rangel. No currículo, além da Seleção Brasileira, ele soma passagens por Bahia, Grêmio, Vasco, entre outros.

Segundo ele, o mundo ideal seria ter um goleiro que aliasse "excelente fase técnica com boa experiência de jogos e títulos". Mas o histórico mostra que nem sempre essa é a "receita do sucesso" em se tratando de seleção.

"São dois fatores distintos que se complementam. O mundo ideal seria convocar um goleiro em excelente fase técnica, com boa experiência de jogos e títulos, e, se estes títulos tiverem sido pela própria seleção, melhor ainda. No entanto, a história nos mostra que muitos atletas que nos clubes não estavam no melhor momento foram convocados e foram peças-chave para grandes conquistas pelas seleções".

Rotina de Seleção

Quando passou pela CBF, Daniel Crizel viveu de forma ativa os trabalhos com as seleções de base e principal. Ao O Liberal, o profissional de 46 anos contou como funcionava — e funciona! — a preparação de goleiros para uma temporada de alto nível.

Segundo ele, um dos fatores que contribui para o trabalho é a "profissionalização" dos goleiros. Daniel ressalta que hoje há uma mentalidade mais assertiva entre os atletas, o que, de certa forma, facilita o desenvolvimento do planejamento.

"Os atletas estão cada vez mais profissionais, com isso entendem o corpo como ferramenta de trabalho e a necessidade de se apresentarem em uma condição física aceitável", destacou.

Daniel Crizel conta ainda que há diferenças entre clube e seleção. Para ele, a preparação varia de acordo com o momento da temporada e o objetivo final. Crizel explica que, para isso, é preciso conhecer o goleiro com quem está trabalhando, e isso acontece por meio do relatório passado pelo clube.

"Tudo depende dos objetivos da convocação e do momento da temporada em que ela acontece, se serão realizados amistosos ou se é só um período de treinamentos propriamente dito. É protocolar conhecer antecipadamente a condição clínica de cada atleta no momento da apresentação através de dados oferecidos pelos clubes de origem".

Além de Remo e Seleção Brasileira, Daniel passou por Bahia, Vasco e Grêmio. (Foto: Samara Miranda/Remo)

"Estes resultados são os norteadores da conduta a ser adotada com cada um dos esportistas. O futebol evoluiu para um cuidado constante e individualizado com o profissional, e, sendo assim, tanto selecionados como clubes mantêm protocolos rígidos e seguros que visam proteger e garantir a saúde e a performance dos atletas", completou.

O preparador de goleiros do Remo lembra ainda que já viveu o processo inverso. Quando esteve no Vasco, em 2021, um dos goleiros do clube foi convocado para integrar a Seleção Olímpica. Na volta do período de atividades externas, Daniel recebeu um relatório com tudo que foi desenvolvido pelo atleta na CBF.

"Em 2021, tive um goleiro convocado para as Olimpíadas. Dias antes da apresentação, o clube disponibilizou à Confederação uma série de relatórios clínicos e de rotinas de treinos do atleta nos últimos meses. Por sua vez, quando ele retornou ao clube, nos enviaram um relatório completo do atleta, descrevendo tudo o que tinha sido realizado no período de aproximadamente 50 dias em que estava convocado", completou.

Reflexo no Remo

Hoje, Daniel Crizel é responsável pela preparação de um dos principais goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 38 anos, Marcelo Rangel está na terceira temporada de Remo e vem conseguindo manter a regularidade ao longo dos anos.

Recentemente, o goleiro azulino declarou em entrevista coletiva que um dos fatores que o ajudam a manter um desempenho em alto nível é o trabalho desenvolvido por Daniel Crizel.

Segundo dados do Sofascore, Marcelo Rangel é o segundo no ranking de goleiros do Brasileirão, com média de 7.06 pontos por jogo. Ele está atrás apenas de Léo Vieira, do Bahia, com 7.16.

Marcelo Rangel em uma das inúmeras defesas com a camisa do Remo. (Thiago Gomes / O Liberal)

O site de estatísticas aponta ainda que o goleiro do Remo é o primeiro colocado quando o assunto é "defesa dentro da área", com 41 intervenções contra 36 de Weverton, do Grêmio e convocado por Carlo Ancelotti, que aparece em segundo no ranking.

Para Daniel Crizel, o "modo aprendizagem" com que lida com todas as etapas profissionais faz com que o próximo trabalho sempre seja o melhor. Ele garante estar em constante "construção e reconstrução" na carreira.

"A vida é feita de aprendizagem constante. Tenho meta pessoal de ser melhor amanhã do que fui hoje. Adotei posturas ao longo de minha vida profissional que mantenho até os dias atuais, bem como outras que utilizei lá atrás e das quais abri mão. Porém, a reflexão e o estudo constante mostram-me que não existe um caminho só na busca do êxito, mas sim diferentes trajetórias e formas para tal. Na vida e prática profissional, estamos em constante construção e reconstrução, sem a certeza de que chegaremos a alcançar nossas metas, ou não. Mas é a criticidade e a convicção no processo que nos permitem continuar caminhando para frente na busca incessante de nossos objetivos", disse Daniel Crizel.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.