Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde

O amor de Marcos "Paysandu" Farias pelo clube vai além das arquibancadas. Aos 22 anos, o estudante de Arquitetura e Urbanismo carrega o Papão não apenas no coração, mas também nos documentos. Filho de torcedores bicolores, ele recebeu o nome do time como prova da paixão da família. Agora, assim como milhares de bicolores, Marcos acredita em mais um capítulo especial da história entre o Paysandu e a Copa Verde.

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Neste domingo (7), o Paysandu, maior campeão do torneio, com cinco títulos e dez finais disputadas em 13 edições, tenta reverter a desvantagem do jogo de ida contra o Anápolis, quando perdeu por 3 a 1, e busca o hexacampeonato da Copa Verde.

Marcos "Paysandu" Farias Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

"A minha expectativa é que o Paysandu tenha a capacidade, sim, de conseguir esse título. Foi montada uma equipe que tem sede de títulos, tem sede de batalha mesmo. É uma equipe que tem vontade de vencer a todo minuto dentro do jogo, fora do jogo. Então, eu acredito muito no trabalho do técnico Júnior Rocha. Estou acreditando no trabalho da diretoria do Paysandu, hoje em dia. Acredito nos jogadores, no potencial deles, principalmente porque tem muitos jogadores que são da base e a gente precisa depositar o máximo de confiança nesses jogadores porque eles merecem", declarou o torcedor.

Marcos vive o Paysandu muito antes de nascer. Os pais, torcedores fanáticos pela equipe bicolor, acompanharam a "era de ouro" do Papão no início dos anos 2000 e, quando o filho nasceu, eternizaram o nome do clube em seu registro.

"Meus pais sempre foram loucos fanáticos pelo Paysandu, viajavam juntos para acompanhar o time na sua era de ouro, quando estava conquistando muitos títulos inéditos, tanto para a história do clube quanto para a história do futebol paraense em si. E daí surgiu a ideia, a loucura de colocar meu nome de Paysandu. E hoje, eu penso em Paysandu todo dia. Acho que acabo vivendo pelo clube em si [sic]", contou.

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Desafio

É embalado por esse sentimento e por essa relação que o torcedor vai apoiar o time contra o Anápolis. A tarefa não será fácil nesta final. Com o placar desfavorável, o Bicola terá que vencer por três ou mais gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Do contrário, precisa de dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Apesar do cenário complicado, a relação do clube com a Copa Verde se tornou tão única que o título segue sendo uma possibilidade real.

"O Paysandu criou uma ótima relação com a Copa Verde, onde se criou uma hegemonia em que o time é o maior campeão da competição. Vamos disputar o sexto título, e isso significa a reafirmação, a cada campeonato, de que nós somos o maior detentor de títulos do Norte do Brasil. E isso é de suma importância para o futebol nortista e, principalmente, para o futebol paraense", destacou Marcos.

O Anápolis está na lanterna da Série C. No entanto, o time goiano está empolgado na disputa. Fez história ao ganhar a primeira edição da Copa Centro-Oeste em cima do Rio Branco-ES e agora quer o título inédito da Copa Verde. Por isso, o duelo complicado já era esperado.

"Eu acredito que esse seja o maior desafio: enfrentar um time que sonha com esse título inédito na nossa história e na deles. Mas o Paysandu vai lutar por nós, vai lutar pela sua hegemonia. O Paysandu vai jogar a final pela sua tradição de conquistar títulos", afirmou Marcos.

Confiança no trabalho e nos jogadores

Mesmo em reestruturação, o Paysandu conseguiu fazer um bom início de temporada. Conquistou o Estadual em cima do Remo, a Copa Norte e quer fechar o primeiro semestre com mais um título. O torcedor destacou que confia no trabalho do técnico e também nos jogadores, como Marcinho, Ítalo e Caio Mello, além dos atletas da base, que também são destaques na equipe.

"O Marcinho, além de um jogador, vem se comportando também como um torcedor. Do mesmo jeito que a torcida acolhe, ele acolhe a torcida, ele vive o Paysandu. Acho que ele está adorando viver o Paysandu, então eu coloco essa confiança nele, no Juninho, no Caio Mello, Ítalo. Nossos jogadores da base, como Brian, Thalyson e Pedro Henrique, deposito minha confiança na garotada", completou Marcos.

Para quem vive o Paysandu diariamente, como Marcos, a decisão de domingo é mais um momento importante na história do clube, que pode significar mais um título para a coleção da equipe, mas também intensificar a relação entre time e torcida.

A partida entre Paysandu e Anápolis ocorre a partir das 18h30, no Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Copa Verde – final – volta

Paysandu x Anápolis

Data: 07/06/2026

Local: Estádio Mangueirão – Belém-PA

Hora: 18h30

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado-TO

Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa-TO

Assistente 2: Fabio Pereira-TO

Paysandu: Gabriel Mesquita; Castro, Quintana, Bonifazi, Taboca; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho; Juninho, Kleiton Pego e Ítalo.

Técnico: Júnior Rocha

Anápolis: Ravel; Rubinho, Rafael Costa, Mila; Borim, Kauan Martins, Cássio Gabriel, Juninho, Matheus Lagoa e Giva.

Técnico: Evaristo Piza