Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional Caio Maia 05.06.26 15h09 Paysandu precisa virar resultado na Copa Verde (FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO) A derrota por 3 a 1 para o Anápolis-GO, no jogo de ida da final da Copa Verde 2026, deixou o Paysandu diante de uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional. Para conquistar o título nesta quinta-feira (5), no Estádio Mangueirão, o Papão precisará reverter uma desvantagem construída no primeiro confronto, algo que ocorreu apenas três vezes desde a criação do torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Nas 12 edições já disputadas da Copa Verde, somente em 2014, 2015 e 2019 o time derrotado na primeira partida da decisão conseguiu terminar a competição com a taça. Em duas dessas oportunidades, o próprio Paysandu esteve envolvido, mas acabou ficando com o vice-campeonato. VEJA MAIS Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde Em 2014, o clube bicolor venceu o Brasília-DF por 2 a 1, em Belém, mas sofreu derrota pelo mesmo placar no jogo de volta e acabou superado na disputa por pênaltis. Situação semelhante ocorreu em 2019, quando o Paysandu venceu o Cuiabá na ida, mas viu o adversário reverter a desvantagem e conquistar o título. A outra virada aconteceu em 2015 e teve como protagonista o maior rival do Papão. O Remo venceu o Cuiabá por 4 a 1 no primeiro confronto, em Belém, mas foi goleado por 5 a 1 na Arena Pantanal e perdeu a decisão. Apesar do retrospecto desfavorável, o Paysandu é o maior campeão da Copa Verde. O clube conquistou cinco títulos, em 2016, 2018, 2022, 2024 e 2025, além de acumular quatro vice-campeonatos, em 2014, 2017, 2019 e 2023. Das 12 edições realizadas, o time paraense só ficou fora da final em três oportunidades. Para levantar mais uma taça, o Papão precisa vencer o Anápolis por três ou mais gols de diferença. Caso triunfe por dois gols de vantagem, a decisão será definida nos pênaltis. Já os goianos podem até perder por um gol de diferença para conquistar o título inédito. Paysandu e Anápolis entram em campo às 18h30, no Mangueirão, para os últimos 90 minutos da Copa Verde 2026. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu copa verde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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