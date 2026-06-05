Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo

A derrota por 3 a 1 para o Anápolis-GO, no jogo de ida da final da Copa Verde 2026, deixou o Paysandu diante de uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional. Para conquistar o título nesta quinta-feira (5), no Estádio Mangueirão, o Papão precisará reverter uma desvantagem construída no primeiro confronto, algo que ocorreu apenas três vezes desde a criação do torneio.

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Nas 12 edições já disputadas da Copa Verde, somente em 2014, 2015 e 2019 o time derrotado na primeira partida da decisão conseguiu terminar a competição com a taça. Em duas dessas oportunidades, o próprio Paysandu esteve envolvido, mas acabou ficando com o vice-campeonato.

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Em 2014, o clube bicolor venceu o Brasília-DF por 2 a 1, em Belém, mas sofreu derrota pelo mesmo placar no jogo de volta e acabou superado na disputa por pênaltis. Situação semelhante ocorreu em 2019, quando o Paysandu venceu o Cuiabá na ida, mas viu o adversário reverter a desvantagem e conquistar o título.

A outra virada aconteceu em 2015 e teve como protagonista o maior rival do Papão. O Remo venceu o Cuiabá por 4 a 1 no primeiro confronto, em Belém, mas foi goleado por 5 a 1 na Arena Pantanal e perdeu a decisão.

Apesar do retrospecto desfavorável, o Paysandu é o maior campeão da Copa Verde. O clube conquistou cinco títulos, em 2016, 2018, 2022, 2024 e 2025, além de acumular quatro vice-campeonatos, em 2014, 2017, 2019 e 2023. Das 12 edições realizadas, o time paraense só ficou fora da final em três oportunidades.

Para levantar mais uma taça, o Papão precisa vencer o Anápolis por três ou mais gols de diferença. Caso triunfe por dois gols de vantagem, a decisão será definida nos pênaltis. Já os goianos podem até perder por um gol de diferença para conquistar o título inédito.

Paysandu e Anápolis entram em campo às 18h30, no Mangueirão, para os últimos 90 minutos da Copa Verde 2026. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.