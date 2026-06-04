Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde Junior Cunha | Especial para O Liberal 04.06.26 22h29 Atacante marcou o único gol do Paysandu na derrota para o Anápolis. (Foto: Ítalo Marques/Paysandu) O Paysandu vai precisar suar a camisa para reverter a vantagem do Anápolis na final da Copa Verde. No primeiro jogo da decisão, nesta quinta-feira, 4, os goianos fizeram 3 a 1 e agora podem até perder por um gol de diferença em Belém, no próximo domingo, 7, para conquistarem o primeiro título do torneio regional. O gol solo do Paysandu na partida saiu nos minutos finais do jogo. Na base do abafa, Juninho marcou e recolocou os bicolores no confronto, reduzindo a diferença no placar para o segundo jogo no Estádio do Mangueirão. Na saída do gramado no Estádio Jonas Duarte, o atacante do Paysandu reforçou o poder de reação da equipe para o segundo jogo. Segundo ele, o elenco já mostrou ser capaz de "viradas impressionantes" neste temporada. VEJA MAIS Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão "Sabemos que vai ser uma partida difícil em Belém. Conseguimos um gol ali para diminuir o placar. Vamos lutar como sempre fizemos. Esse time já mostrou que é capaz de viradas impressionantes. Vamos lutar muito em Belém. Convocar a torcida (para ir ao jogo), que vamos precisar muito para buscar o resultado", disse o atacante que chegou ao oitavo gol na temporada, sendo quatro na Copa Norte/Verde. Já em relação ao jogo desta quinta-feira em Goiás, Juninho o classificou como "atípico". Para o atacante, o terceiro gol, quando o Paysandu estava com um jogador a mais em campo, foi um dos fatores que determinaram a derrota. "Foi um jogo atípico (aqui em Goiás). Tomamos dois gols no primeiro tempo e um (outro gol) com um (jogador) a mais. Conseguimos fazer um gol que deu uma 'vida' para buscar (o resultado) em casa e vamos conseguir", finalizou. O segundo jogo entre Paysandu e Anápolis será no domingo, 7, às 18h30 no Estádio do Mangueirão. Para ser campeão no tempo normal, os bicolores precisam vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória do Papão por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou vitória do Paysandu por um gol de diferença, dá ao Anápolis o título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte paysandu copa verde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. 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