Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz'

O Paysandu vai precisar suar a camisa para reverter a vantagem do Anápolis na final da Copa Verde. No primeiro jogo da decisão, nesta quinta-feira, 4, os goianos fizeram 3 a 1 e agora podem até perder por um gol de diferença em Belém, no próximo domingo, 7, para conquistarem o primeiro título do torneio regional.

O gol solo do Paysandu na partida saiu nos minutos finais do jogo. Na base do abafa, Juninho marcou e recolocou os bicolores no confronto, reduzindo a diferença no placar para o segundo jogo no Estádio do Mangueirão.

Na saída do gramado no Estádio Jonas Duarte, o atacante do Paysandu reforçou o poder de reação da equipe para o segundo jogo. Segundo ele, o elenco já mostrou ser capaz de "viradas impressionantes" neste temporada.

VEJA MAIS

"Sabemos que vai ser uma partida difícil em Belém. Conseguimos um gol ali para diminuir o placar. Vamos lutar como sempre fizemos. Esse time já mostrou que é capaz de viradas impressionantes. Vamos lutar muito em Belém. Convocar a torcida (para ir ao jogo), que vamos precisar muito para buscar o resultado", disse o atacante que chegou ao oitavo gol na temporada, sendo quatro na Copa Norte/Verde.

Já em relação ao jogo desta quinta-feira em Goiás, Juninho o classificou como "atípico". Para o atacante, o terceiro gol, quando o Paysandu estava com um jogador a mais em campo, foi um dos fatores que determinaram a derrota.

"Foi um jogo atípico (aqui em Goiás). Tomamos dois gols no primeiro tempo e um (outro gol) com um (jogador) a mais. Conseguimos fazer um gol que deu uma 'vida' para buscar (o resultado) em casa e vamos conseguir", finalizou.

O segundo jogo entre Paysandu e Anápolis será no domingo, 7, às 18h30 no Estádio do Mangueirão. Para ser campeão no tempo normal, os bicolores precisam vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória do Papão por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou vitória do Paysandu por um gol de diferença, dá ao Anápolis o título.