Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato O bicolor paraense encara o Anápolis nesta quinta, em Goiás, e tenta abrir vantagem antes da final no Mangueirão O Liberal 04.06.26 8h00 O Papão está pronto para mais uma final da Copa Verde. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu começa nesta quinta-feira a caminhada em busca de mais um título da Copa Verde. Maior campeão da história da competição, o Papão enfrenta o Anápolis, às 20h, no estádio Jonas Duarte, pelo jogo de ida da decisão de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partida de volta será disputada no domingo, no Mangueirão, em Belém, neste domingo (7). Em caso de igualdade no placar agregado após os dois confrontos, o campeão será definido nos pênaltis. Dono de cinco títulos e quatro vice-campeonatos, o Paysandu chega novamente à final após conquistar a Copa Norte diante do Nacional-AM. Já o Anápolis disputa a decisão pela primeira vez, depois de vencer a Copa Centro-Oeste sobre o Rio Branco-ES. VEJA MAIS Gabriel Mesquita vê Paysandu preparado para final e dedica decisão a Vargas Goleiro destaca força do elenco antes da decisão da Copa Verde e revela apoio do grupo ao meia, que sofreu nova grave lesão Campeão pelo Paysandu, Juninho tenta repetir conquista da Copa Verde pelo Anápolis Meia paraense foi campeão pelo Paysandu em 2024, esteve no elenco do penta em 2025 e agora busca novo título defendendo equipe goiana Matheus Vargas sofre nova grave lesão no joelho e desfalca o Paysandu por cerca de nove meses Meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a cirurgia após lesão sofrida contra o Figueirense Além da tradição recente na competição regional, o momento das equipes na Série C também é diferente. O Paysandu ocupa a terceira colocação, com 17 pontos em nove rodadas, enquanto o time goiano aparece na lanterna, com apenas cinco pontos. Para o primeiro duelo da final, o técnico Júnior Rocha ainda aguarda a situação de dois jogadores entregues ao departamento médico. O zagueiro Yeferson Quintana e o meia Caio Mello seguem como dúvidas após deixarem a decisão contra o Nacional-AM com dores na coxa. Caso não tenham condições de atuar, Bruno Bispo e Brian Macapá devem assumir as vagas entre os titulares. Mesmo com as possíveis mudanças, o Paysandu deve manter o esquema ofensivo utilizado ao longo da temporada. Ficha Técnica Data: 04/06/2026 Hora: 20h Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT) Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG) Anápolis: Victor Hugo; Helder, Julio Cesar, Kauan Martins, Juninho; Kauan Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila, Vitor Fonseca; Gonzalo Fornari, Fernando Viana. Técnico: Evaristo Piza Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Yeferson Quintana (Bruno Bispo), Castro e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello (Brian Macapá) e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo e Thalyson. Técnico: Júnior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu final da copa verde 2026 anápolis x paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo' O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1 01.08.23 14h39 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29