Paysandu inicia decisão da Copa Verde em busca do hexacampeonato

O Paysandu começa nesta quinta-feira a caminhada em busca de mais um título da Copa Verde. Maior campeão da história da competição, o Papão enfrenta o Anápolis, às 20h, no estádio Jonas Duarte, pelo jogo de ida da decisão de 2026.

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A partida de volta será disputada no domingo, no Mangueirão, em Belém, neste domingo (7). Em caso de igualdade no placar agregado após os dois confrontos, o campeão será definido nos pênaltis.

Dono de cinco títulos e quatro vice-campeonatos, o Paysandu chega novamente à final após conquistar a Copa Norte diante do Nacional-AM. Já o Anápolis disputa a decisão pela primeira vez, depois de vencer a Copa Centro-Oeste sobre o Rio Branco-ES.

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Além da tradição recente na competição regional, o momento das equipes na Série C também é diferente. O Paysandu ocupa a terceira colocação, com 17 pontos em nove rodadas, enquanto o time goiano aparece na lanterna, com apenas cinco pontos.

Para o primeiro duelo da final, o técnico Júnior Rocha ainda aguarda a situação de dois jogadores entregues ao departamento médico. O zagueiro Yeferson Quintana e o meia Caio Mello seguem como dúvidas após deixarem a decisão contra o Nacional-AM com dores na coxa.

Caso não tenham condições de atuar, Bruno Bispo e Brian Macapá devem assumir as vagas entre os titulares. Mesmo com as possíveis mudanças, o Paysandu deve manter o esquema ofensivo utilizado ao longo da temporada.

Ficha Técnica

Data: 04/06/2026

Hora: 20h

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Anápolis: Victor Hugo; Helder, Julio Cesar, Kauan Martins, Juninho; Kauan Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila, Vitor Fonseca; Gonzalo Fornari, Fernando Viana.

Técnico: Evaristo Piza

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Yeferson Quintana (Bruno Bispo), Castro e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello (Brian Macapá) e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo e Thalyson.

Técnico: Júnior Rocha