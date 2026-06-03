Campeão pelo Paysandu, Juninho tenta repetir conquista da Copa Verde pelo Anápolis Meia paraense foi campeão pelo Paysandu em 2024, esteve no elenco do penta em 2025 e agora busca novo título defendendo equipe goiana O Liberal 03.06.26 19h30 Juninho viveu grande temporada em 2024, quando tornou-se campeão da Copa Verde. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu terá pela frente na final da Copa Verde um velho conhecido da torcida bicolor. O meia paraense Juninho, atualmente no Anápolis, tenta conquistar o seu segundo título da competição, desta vez defendendo uma equipe goiana justamente contra o clube onde viveu momentos marcantes da carreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Campeão da Copa Verde pelo Paysandu em 2024, Juninho participou da histórica decisão diante do Vila Nova, quando o Papão atropelou o adversário com goleadas por 6 a 0 e 4 a 0. No ano seguinte, o jogador também integrou o elenco bicolor que conquistou o pentacampeonato da competição sobre o Goiás, mas acabou transferido para o ABC antes das finais. Agora, em 2026, o meia veste a camisa do Anápolis e chega novamente à decisão em grande fase. Titular em todos os oito jogos do time goiano na Copa Verde, Juninho soma três gols e três assistências na campanha. Ao todo, são 18 partidas, três gols e três assistências pelo clube na temporada. VEJA MAIS Matheus Vargas sofre nova grave lesão no joelho e desfalca o Paysandu por cerca de nove meses Meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a cirurgia após lesão sofrida contra o Figueirense Bonifazi valoriza sequência de decisões e garante confiança no elenco do Paysandu Lateral falou sobre expectativa para a final da Copa Verde contra o Anápolis, adaptação em Belém e fortalecimento do grupo durante sequência fora de casa Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. Recentemente, o jogador também ajudou o Anápolis a conquistar a Copa Centro-Oeste. Na final, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Rio Branco-ES no primeiro duelo da decisão. Apesar da boa fase nas competições regionais, o Anápolis vive situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a lanterna, com cinco pontos em nove rodadas. Já o Paysandu aparece na terceira colocação, com 17 pontos. O primeiro jogo da final da Copa Verde será nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Jonas Duarte. A partida decisiva acontece no domingo, às 18h30, no Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu final da copa verde 2026 paysandu x anápolis jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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