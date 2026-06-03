Campeão pelo Paysandu, Juninho tenta repetir conquista da Copa Verde pelo Anápolis

O Paysandu terá pela frente na final da Copa Verde um velho conhecido da torcida bicolor. O meia paraense Juninho, atualmente no Anápolis, tenta conquistar o seu segundo título da competição, desta vez defendendo uma equipe goiana justamente contra o clube onde viveu momentos marcantes da carreira.

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Campeão da Copa Verde pelo Paysandu em 2024, Juninho participou da histórica decisão diante do Vila Nova, quando o Papão atropelou o adversário com goleadas por 6 a 0 e 4 a 0. No ano seguinte, o jogador também integrou o elenco bicolor que conquistou o pentacampeonato da competição sobre o Goiás, mas acabou transferido para o ABC antes das finais.

Agora, em 2026, o meia veste a camisa do Anápolis e chega novamente à decisão em grande fase. Titular em todos os oito jogos do time goiano na Copa Verde, Juninho soma três gols e três assistências na campanha. Ao todo, são 18 partidas, três gols e três assistências pelo clube na temporada.

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Recentemente, o jogador também ajudou o Anápolis a conquistar a Copa Centro-Oeste. Na final, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Rio Branco-ES no primeiro duelo da decisão.

Apesar da boa fase nas competições regionais, o Anápolis vive situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a lanterna, com cinco pontos em nove rodadas. Já o Paysandu aparece na terceira colocação, com 17 pontos.

O primeiro jogo da final da Copa Verde será nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Jonas Duarte. A partida decisiva acontece no domingo, às 18h30, no Mangueirão, em Belém.