Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo Hannah Franco 03.06.26 19h00 Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo e a escalação do jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações Feminina de Vôlei (CBV/Divulgação) Brasil x Holanda disputam hoje, quarta-feira (03/06), a estreia na Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026 (VNL). A partida será realizada às 20h, na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). Confira a escalação e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Holanda ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Sportv 2 e pela VBTV, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026 diante da Holanda. Pela terceira temporada consecutiva, o Brasil recebe jogos da primeira fase da competição e terá Brasília como sede da primeira semana do torneio. A equipe comandada por José Roberto Guimarães começa a competição sem a ponteira Gabi Guimarães, capitã e principal referência técnica da seleção. Além da Holanda, o Brasil enfrentará República Dominicana, Bulgária e Itália nesta etapa inicial da VNL. A Liga das Nações reúne 18 seleções e será disputada em duas fases. Na primeira, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas. As oito melhores avançam para a fase final, que será disputada em sistema eliminatório. VEJA MAIS VNL 2026: confira datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Liga das Nações Competição reúne 18 seleções e começa no dia 3 de junho com jogos em Brasília Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo' Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), tornando-se uma das principais centrais do país em sua geração. Brasil x Holanda: escalação do Brasil Brasil: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy e Tainara (opostas); Ana Cristina, Helena, Rosamaria e Júlia Bergmann (ponteiras); Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia (centrais); Marcelle e Nyeme (líberos). Técnico: José Roberto Guimarães. FICHA TÉCNICA Brasil x Holanda Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF) Data/Horário: 3 de junho de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasil Holanda Seleção Feminina Vôlei VNL COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Brunson brilha contra Wembanyama e New York Knicks abrem vantagem no Jogo 1 das finais da NBA 04.06.26 0h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 DECISÃO Augusto Melo é expulso do Corinthians e se junta a Andrés e Duilio como ex-sócio do clube Ex-presidente foi desligado do clube por tentativa de golpe após ter sido afastado. Votação teve 147 votos a favor. 01.06.26 21h36 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39