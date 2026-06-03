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Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei

Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo e a escalação do jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações Feminina de Vôlei (CBV/Divulgação)

Brasil x Holanda disputam hoje, quarta-feira (03/06), a estreia na Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026 (VNL). A partida será realizada às 20h, na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). Confira a escalação e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Holanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Sportv 2 e pela VBTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026 diante da Holanda. Pela terceira temporada consecutiva, o Brasil recebe jogos da primeira fase da competição e terá Brasília como sede da primeira semana do torneio.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começa a competição sem a ponteira Gabi Guimarães, capitã e principal referência técnica da seleção. Além da Holanda, o Brasil enfrentará República Dominicana, Bulgária e Itália nesta etapa inicial da VNL.

A Liga das Nações reúne 18 seleções e será disputada em duas fases. Na primeira, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas. As oito melhores avançam para a fase final, que será disputada em sistema eliminatório.

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Brasil x Holanda: escalação do Brasil

Brasil: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy e Tainara (opostas); Ana Cristina, Helena, Rosamaria e Júlia Bergmann (ponteiras); Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia (centrais); Marcelle e Nyeme (líberos). Técnico: José Roberto Guimarães.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Holanda
Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
Data/Horário: 3 de junho de 2026, às 20h

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