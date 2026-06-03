Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de 11 de junho, promete não apenas a chegada de novas estrelas, mas também o possível adeus de alguns dos maiores nomes do futebol mundial. O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. Entre possíveis nomes estão Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Aos 41 anos na próxima edição do Mundial, o atacante português segue em busca do único grande título que ainda não conquistou na carreira. Já o argentino, então com 38 anos, após levantar a taça na última Copa, pode disputar sua despedida em alto nível, tentando repetir o feito histórico.

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Outro nome que surge como provável adeus é o de Neymar. Com 34 anos em 2026, o camisa 10 da seleção brasileira deve disputar seu último Mundial, encerrando um ciclo como uma das principais referências da equipe nas últimas décadas. Confira a seguir alguns possíveis nomes:

Craques que podem se despedir da Copa do Mundo em 2026

A lista de possíveis despedidas também inclui atletas que marcaram época em suas seleções. É o caso do croata Luka Modrić, do alemão Manuel Neuer, do belga Kevin De Bruyne e do colombiano James Rodríguez, todos já na reta final de suas carreiras e com histórico de protagonismo em Copas do Mundo.

Além dos nomes mais badalados, outros jogadores consagrados também podem fazer sua última participação em Mundiais. Entre eles estão:

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos

Neymar (Brasil) – 34 anos

Lionel Messi (Argentina) – 38 anos

Kevin De Bruyne (Bélgica) – 34 anos

Luka Modrić (Croácia) – 40 anos

James Rodríguez (Colômbia) – 34 anos

Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos

Guillermo Ochoa (México) – 40 anos

Edin Džeko (Bósnia) – 40 anos

Fernando Muslera (Uruguai) – 40 anos

Sadio Mané (Senegal) – 34 anos

Mohamed Salah (Egito) – 33 anos

Son Heung-min (Coreia do Sul) – 33 anos

Virgil van Dijk (Holanda) – 34 anos

N’Golo Kanté (França) – 35 anos

Riyad Mahrez (Argélia) – 35 anos

A Copa de 2026, que terá formato ampliado e número recorde de seleções, terá início marcado para o dia 11 de junho, com a partida de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande final está prevista para 19 de julho, quando o campeão será decidido no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)