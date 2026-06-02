Camisa de Pelé da final da Copa de 58 vai a leilão com valor estimado de R$ 30 milhões

Uma das relíquias mais emblemáticas da história das Copas do Mundo será colocada à venda ainda neste mês. A camisa usada por Pelé na final do Mundial de 1958, disputada entre Brasil e Suécia, será leiloada pela casa Sothebys com valor estimado superior a US$ 6 milhões - cerca de R$ 30 milhões na cotação atual.

O período de lances começa em 29 de junho e termina em 16 de julho, poucos dias antes da decisão da Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que o item se torne a peça ligada a Pelé mais valiosa já negociada e possa até ameaçar o recorde da camisa de futebol mais cara da história, atualmente pertencente à famosa camisa do "Gol da Mão de Deus", usada por Diego Maradona, arrematada por US$ 9,28 milhões em 2022.

A peça remete à noite em que um jovem Pelé, então com apenas 17 anos, brilhou diante da Suécia ao marcar dois gols na vitória brasileira por 5 a 2, resultado que garantiu ao Brasil seu primeiro título mundial. Até hoje, o ex-camisa 10 segue como o atleta mais jovem a disputar e balançar as redes em uma final de Copa do Mundo.

Após a conquista, Pelé presenteou o companheiro de seleção e colega de quarto durante o torneio, Dida, com a histórica camisa número 10.

O uniforme permaneceu por décadas sob os cuidados da família de Dida, em Maceió, antes de ser incorporado, em 1993, ao acervo do Museu dos Esportes Edvaldo Alves Santa Rosa. Anos depois, em setembro de 2004, o museu decidiu leiloar a peça. O comprador da ocasião desembolsou aproximadamente US$ 105 mil e agora, mais de duas décadas depois, recoloca o item no mercado.

Em comunicado divulgado pela Sothebys, o responsável pelo setor de colecionáveis modernos da empresa, Brahm Wachter, destacou o peso histórico da peça.

"Esta não é apenas uma camisa - é o uniforme usado por um dos maiores jogadores da história do futebol na noite em que começou o seu reinado, entregue por suas próprias mãos a um amigo e preservado cuidadosamente por mais de seis décadas", afirmou.

Ele ainda ressaltou a singularidade do objeto no universo do colecionismo esportivo. "Sua importância histórica não tem paralelo no mercado de memorabilia do futebol e está diretamente ligada ao legado do primeiro grande ícone global do esporte", completou.

O crescimento do mercado de itens esportivos raros ajuda a explicar a projeção milionária do leilão. Como comparação, uma venda realizada em 2016 com mais de 2 mil objetos ligados a Pelé - incluindo medalhas de Copas do Mundo, troféus e a coroa comemorativa do milésimo gol - arrecadou cerca de US$ 4,2 milhões no total, cifra inferior à estimativa atual para a única camisa usada na final de 1958.

Além disso, recordes envolvendo itens do Rei já vêm sendo quebrados nos últimos anos. Em 2022, um card de Pelé lançado em 1958 alcançou US$ 1,33 milhão em negociação privada, tornando-se o primeiro cartão de futebol a ultrapassar a marca de sete dígitos. Depois disso, cartas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também atingiram cifras milionárias no mercado de colecionáveis.