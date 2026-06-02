Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão

O Remo vai aproveitar a pausa para a Copa do Mundo não apenas para fazer ajustes no elenco, mas também para melhorar a estrutura física do Baenão. O executivo do clube, Luís Vagner Vivian, afirmou que esse período será importante para a realização de reformas no estádio azulino.

Conforme o cronograma do Remo, os jogadores retornam das férias no dia 20 de junho para as atividades presenciais. Assim, nesse período, o clube aproveitará para realizar obras no estádio e melhorias no gramado.

"Esses 19 dias que vamos ficar sem atividades aqui no Baenão são importantes porque a gente tem planejado, e o clube tem feito melhorias contínuas em estrutura e processos em geral. Mas há coisas que, com as atividades ocorrendo aqui, não são possíveis, como algumas obras físicas que vão acontecer, a exemplo da cozinha, além de melhorias de manutenção, no gramado e nas banheiras que a gente está substituindo. Vão ter vários investimentos que o clube vem fazendo por meio de parcerias", afirmou Luís Vagner.

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Sem o CT pronto, o clube seguirá utilizando o Baenão como principal local de treinamento e fará a intertemporada em Belém. O time ainda deve realizar um amistoso no estádio contra uma equipe local, segundo o executivo. Já a outra partida amistosa prevista deve ocorrer no Mangueirão, diante de um time de expressão nacional ou internacional.

O Leão Azul só volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Corinthians, conforme a tabela-base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida será fora de casa, em São Paulo.