Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado O Liberal 02.06.26 12h56 Estádio azulino deve ter melhorias (Igor Mota / OLiberal) O Remo vai aproveitar a pausa para a Copa do Mundo não apenas para fazer ajustes no elenco, mas também para melhorar a estrutura física do Baenão. O executivo do clube, Luís Vagner Vivian, afirmou que esse período será importante para a realização de reformas no estádio azulino. Conforme o cronograma do Remo, os jogadores retornam das férias no dia 20 de junho para as atividades presenciais. Assim, nesse período, o clube aproveitará para realizar obras no estádio e melhorias no gramado. "Esses 19 dias que vamos ficar sem atividades aqui no Baenão são importantes porque a gente tem planejado, e o clube tem feito melhorias contínuas em estrutura e processos em geral. Mas há coisas que, com as atividades ocorrendo aqui, não são possíveis, como algumas obras físicas que vão acontecer, a exemplo da cozinha, além de melhorias de manutenção, no gramado e nas banheiras que a gente está substituindo. Vão ter vários investimentos que o clube vem fazendo por meio de parcerias", afirmou Luís Vagner. VEJA MAIS Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda Sem o CT pronto, o clube seguirá utilizando o Baenão como principal local de treinamento e fará a intertemporada em Belém. O time ainda deve realizar um amistoso no estádio contra uma equipe local, segundo o executivo. Já a outra partida amistosa prevista deve ocorrer no Mangueirão, diante de um time de expressão nacional ou internacional. O Leão Azul só volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Corinthians, conforme a tabela-base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida será fora de casa, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo baenão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28