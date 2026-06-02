Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' O Liberal 02.06.26 12h28 Diego Hernández é um dos jogadores que não renovou com o clube (Thiago Gomes / O Liberal) Sem jogos até o fim de julho, o Remo se movimentará no mercado em busca de reforços pontuais para a sequência do Campeonato Brasileiro. Segundo o executivo de futebol azulino, Luís Vagner Vivian, o clube está monitorando alguns atletas e deve contratar peças para o restante da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além disso, em declaração divulgada pelo Remo, o dirigente falou sobre a possível dispensa e renovação de alguns jogadores da equipe atual que possuem vínculo com o clube até o meio deste ano. De acordo com Vivian, esses contratos serão analisados. "Sempre, em qualquer planejamento de clube, existe essa busca e esse monitoramento constante de atletas, porque o mercado tem progressões e o próprio elenco também. A gente tem um analista de mercado específico só para monitorar isso, e eu me envolvo bastante nessa função, fazendo contatos, buscando informações e monitorando todo o mercado brasileiro, sul-americano e também mundial daqueles jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil", declarou o executivo. VEJA MAIS Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) O dirigente azulino ainda ressaltou que o clube tem mantido contatos diários com atletas e agentes para trazer reforços pontuais e suprir algumas necessidades do técnico Léo Condé. "A gente está muito atento a isso, a gente tem olhado muito mesmo. Muito contato diário sobre isso com clubes, agentes e atletas para trazer pontualmente algumas peças e dar mais opções para a comissão técnica, para o Léo Condé, em específico, ter alternativas dentro do elenco e promover mudanças táticas de acordo com as características dos jogadores", completou Vivian. Ainda conforme o executivo azulino, o clube também está buscando a recolocação de alguns atletas. Até o momento, Diego Hernández foi o único que se despediu do Remo. O jogador tem contrato até o fim de junho e não acertou a renovação com o clube. No entanto, além dele, outros atletas devem sair, por meio de rescisão ou empréstimo. O grego Panagiotis, Freitas, Rafael Monti e Catarozzi são alguns nomes que podem deixar o Leão Azul nesta janela. "A gente vem buscando isso e também algumas recolocações de atletas. Alguns terminam contrato agora no meio do ano, estão por empréstimo no clube. Outros, a gente já vem conversando que serão recolocados no mercado. Já conversei com os agentes para que eles também busquem mercado para jogadores que não vão ser aproveitados aqui, que tiveram pouca minutagem até o meio do ano ou até nenhuma minutagem na equipe. Esses atletas, com certeza, vão ser negociados ou terão seus contratos rescindidos, dependendo da situação", apontou o executivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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