Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A Elenco azulino se reapresenta no dia 20 de junho para iniciar preparação visando sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil O Liberal 01.06.26 19h04 Os azulinos entram em recesso após a vitória sobre o São Paulo. (Ascom Remo) Depois da vitória sobre o São Paulo Futebol Clube, no último domingo (31), o Clube do Remo iniciou oficialmente o período de pausa no calendário da Série A. O elenco azulino entrou em férias nesta segunda-feira (1º) e ficará afastado das atividades presenciais até o próximo dia 15 de junho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A interrupção ocorre por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa do Mundo. No planejamento montado pelo departamento de futebol, os atletas ainda terão uma etapa de treinamentos remotos entre os dias 16 e 19, seguindo orientações do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) e da comissão técnica. A reapresentação do grupo está marcada para o dia 20, no Baenão, quando o clube dará início à preparação para a retomada da temporada. Além da sequência da Série A, o Remo também mantém foco na disputa da Copa do Brasil. Durante o período sem jogos oficiais, a diretoria prevê a realização de três amistosos ou jogos-treino para dar ritmo ao elenco antes do retorno das competições. Os adversários e datas ainda devem ser confirmados pelo clube. VEJA MAIS Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. Os jogadores que seguem em recuperação física continuarão realizando tratamento normalmente no departamento médico azulino ao longo da pausa. Além do trabalho voltado ao futebol, o Remo também pretende aproveitar o intervalo para realizar ajustes estruturais no Baenão. O gramado do estádio passará por manutenção, enquanto outros setores devem receber melhorias internas durante a intertemporada. A pausa será usada pelo clube não apenas para recuperação física do elenco, mas também para reorganizar a equipe visando a sequência da temporada nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo pausa na série a copa do mundo 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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