Remo define férias, amistosos e reformas no Baenão durante pausa da Série A

Depois da vitória sobre o São Paulo Futebol Clube, no último domingo (31), o Clube do Remo iniciou oficialmente o período de pausa no calendário da Série A. O elenco azulino entrou em férias nesta segunda-feira (1º) e ficará afastado das atividades presenciais até o próximo dia 15 de junho.

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A interrupção ocorre por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa do Mundo. No planejamento montado pelo departamento de futebol, os atletas ainda terão uma etapa de treinamentos remotos entre os dias 16 e 19, seguindo orientações do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) e da comissão técnica.

A reapresentação do grupo está marcada para o dia 20, no Baenão, quando o clube dará início à preparação para a retomada da temporada. Além da sequência da Série A, o Remo também mantém foco na disputa da Copa do Brasil.

Durante o período sem jogos oficiais, a diretoria prevê a realização de três amistosos ou jogos-treino para dar ritmo ao elenco antes do retorno das competições. Os adversários e datas ainda devem ser confirmados pelo clube.

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Os jogadores que seguem em recuperação física continuarão realizando tratamento normalmente no departamento médico azulino ao longo da pausa.

Além do trabalho voltado ao futebol, o Remo também pretende aproveitar o intervalo para realizar ajustes estruturais no Baenão. O gramado do estádio passará por manutenção, enquanto outros setores devem receber melhorias internas durante a intertemporada.

A pausa será usada pelo clube não apenas para recuperação física do elenco, mas também para reorganizar a equipe visando a sequência da temporada nacional.