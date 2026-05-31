Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube O Liberal 31.05.26 19h27 O Clube do Remo iniciou o planejamento para reformular o elenco na janela de transferências de meio de ano, visando a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria azulina trabalha nos bastidores para contratar reforços e avalia possíveis saídas de jogadores durante a pausa do calendário. A intenção é fortalecer setores considerados carentes e aumentar a competitividade do elenco para o segundo turno da competição. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Carlos Ferreira, o Leão pode contratar até cinco jogadores na próxima janela. A movimentação ocorre em um momento delicado do clube na tabela do Brasileirão. O Remo é vice-lanterna da Série A e tenta aproveitar a parada para corrigir falhas e buscar uma reação na luta contra o rebaixamento. VEJA MAIS Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores Diego Hernández pode deixar o Remo Entre os jogadores que podem deixar o Baenão, o caso mais avançado é o do uruguaio Diego Hernández. Emprestado pelo Botafogo até o dia 30 de junho, o meia-atacante chegou a negociar uma permanência definitiva no Leão, mas as conversas perderam força nos últimos meses. As partes não teriam chegado a um acordo para um contrato de três temporadas. Com isso, a tendência é que o atleta retorne ao clube carioca após o encerramento do vínculo de empréstimo. Nos bastidores, a saída do uruguaio é tratada como provável, principalmente após o esfriamento das negociações e a indefinição sobre os valores envolvidos em uma possível compra dos direitos do jogador. Elenco azulino passará por novas mudanças Além de Diego Hernández, outros nomes também são analisados internamente pela diretoria azulina. Jogadores que não vêm tendo sequência ou que apresentaram desempenho abaixo das expectativas podem ser emprestados, negociados ou até liberados durante a janela de julho. A reformulação faz parte do planejamento para enxugar o elenco e abrir espaço para novas contratações, principalmente em posições consideradas prioritárias pela comissão técnica. Quem pode vir? Remo monitora reforços para a Série A Do lado das chegadas, o clube mantém sigilo sobre os alvos. A diretoria já monitora o mercado nacional e sul-americano em busca de atletas para reforçar o grupo. A expectativa é que o Remo atue de forma pontual e priorize jogadores com experiência em Série A. Entre os nomes especulados no Baenão estão o zagueiro Igor Rabelo, atualmente no Fluminense, os meias Zé Rafael, do Santos, e Boschilia, do Operário, além dos atacantes Everton Maceió, da Portuguesa, e Chico da Costa, do Cruzeiro. Paulo Henrique Ganso também foi especulado. O clube azulino, no entanto, ainda não confirmou negociações com nenhum dos atletas citados. A quantidade de contratações dependerá também das saídas confirmadas nas próximas semanas. A tendência é que o clube aproveite o período sem jogos para concluir negociações e apresentar reforços antes da retomada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo Remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A 29.05.26 19h08 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 COPA DO MUNDO 2026 Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.05.26 17h30 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14