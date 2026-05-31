Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão?

O Clube do Remo iniciou o planejamento para reformular o elenco na janela de transferências de meio de ano, visando a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria azulina trabalha nos bastidores para contratar reforços e avalia possíveis saídas de jogadores durante a pausa do calendário.

A intenção é fortalecer setores considerados carentes e aumentar a competitividade do elenco para o segundo turno da competição. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Carlos Ferreira, o Leão pode contratar até cinco jogadores na próxima janela.

A movimentação ocorre em um momento delicado do clube na tabela do Brasileirão. O Remo é vice-lanterna da Série A e tenta aproveitar a parada para corrigir falhas e buscar uma reação na luta contra o rebaixamento.

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Diego Hernández pode deixar o Remo

Entre os jogadores que podem deixar o Baenão, o caso mais avançado é o do uruguaio Diego Hernández. Emprestado pelo Botafogo até o dia 30 de junho, o meia-atacante chegou a negociar uma permanência definitiva no Leão, mas as conversas perderam força nos últimos meses.

As partes não teriam chegado a um acordo para um contrato de três temporadas. Com isso, a tendência é que o atleta retorne ao clube carioca após o encerramento do vínculo de empréstimo.

Nos bastidores, a saída do uruguaio é tratada como provável, principalmente após o esfriamento das negociações e a indefinição sobre os valores envolvidos em uma possível compra dos direitos do jogador.

Elenco azulino passará por novas mudanças

Além de Diego Hernández, outros nomes também são analisados internamente pela diretoria azulina. Jogadores que não vêm tendo sequência ou que apresentaram desempenho abaixo das expectativas podem ser emprestados, negociados ou até liberados durante a janela de julho.

A reformulação faz parte do planejamento para enxugar o elenco e abrir espaço para novas contratações, principalmente em posições consideradas prioritárias pela comissão técnica.

Quem pode vir? Remo monitora reforços para a Série A

Do lado das chegadas, o clube mantém sigilo sobre os alvos. A diretoria já monitora o mercado nacional e sul-americano em busca de atletas para reforçar o grupo. A expectativa é que o Remo atue de forma pontual e priorize jogadores com experiência em Série A.

Entre os nomes especulados no Baenão estão o zagueiro Igor Rabelo, atualmente no Fluminense, os meias Zé Rafael, do Santos, e Boschilia, do Operário, além dos atacantes Everton Maceió, da Portuguesa, e Chico da Costa, do Cruzeiro. Paulo Henrique Ganso também foi especulado. O clube azulino, no entanto, ainda não confirmou negociações com nenhum dos atletas citados.

A quantidade de contratações dependerá também das saídas confirmadas nas próximas semanas. A tendência é que o clube aproveite o período sem jogos para concluir negociações e apresentar reforços antes da retomada do Brasileirão.