Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo

O duelo contra o São Paulo, neste domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, pode representar a despedida de dois jogadores do elenco do Remo. Sem espaço na equipe comandada pelo técnico Léo Condé, o uruguaio Diego Hernández e o grego Panagiotis estão próximos de deixar o clube azulino durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo.

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A situação mais encaminhada é a de Diego Hernández. Emprestado pelo Botafogo até o dia 30 de junho, o meia chegou a negociar a permanência definitiva no Baenão, em um contrato de três temporadas. No entanto, as conversas esfriaram após a saída de Marcos Braz do cargo de executivo de futebol do Leão.

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Apesar de o vínculo ir até o fim do próximo mês, a tendência é que a saída do uruguaio seja antecipada. Isso porque o confronto diante do São Paulo será o último do Remo antes da paralisação de mais de 50 dias no calendário nacional. O clube azulino só voltará a jogar na segunda quinzena de julho.

Diego Hernández chegou ao Remo em 2025 e foi um dos personagens do acesso azulino à Série A do Campeonato Brasileiro. O meia utilizava a camisa 33, em referência à sequência de 33 partidas de invencibilidade do Remo contra o Paysandu na década de 1990. Pelo clube paraense, disputou 32 jogos, marcou três gols e distribuiu três assistências.

Outro nome que deve deixar o Baenão é Panagiotis. Mesmo com contrato até o final da temporada, o meia de 35 anos não faz parte dos planos da comissão técnica e aguarda apenas a assinatura da rescisão para oficializar a saída, conforme apuração da reportagem.

Panagiotis perdeu espaço no elenco durante a temporada de 2026 (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

O grego desembarcou em Belém também em 2025, cercado de expectativa pelo currículo construído no futebol europeu. Na campanha do acesso à Série A, teve participação importante ao disputar 15 partidas na Série B, com dois gols marcados e duas assistências.

Na atual temporada, porém, Panagiotis perdeu espaço e entrou em campo apenas seis vezes. O único gol marcado em 2026 foi na vitória sobre o Galvez, pela Copa Norte.

Remo e São Paulo se enfrentam pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a penúltima colocação, com 15 pontos, enquanto o Tricolor paulista aparece em sétimo lugar, com 25. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.