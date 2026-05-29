Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro

O Remo aparece no topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro quando o assunto é o valor dos ingressos. Segundo levantamento do Gato Mestre, do ge, o clube paraense possui o segundo maior ticket médio da competição após as 17 primeiras rodadas, atrás apenas do Flamengo.

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O cálculo leva em consideração a divisão da renda bruta pelo número de torcedores pagantes em jogos como mandante. Nos oito compromissos disputados no Mangueirão, o Leão Azul reuniu 175.911 pagantes e arrecadou pouco mais de R$ 13 milhões em renda bruta — exatamente R$ 13.047.515,00. O número representa um ticket médio de R$ 74,17 por torcedor.

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A marca coloca o Remo à frente de clubes tradicionais e de grandes torcidas do futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. O líder do ranking é o Flamengo, com média de R$ 84,22 por ingresso.

O cenário reforça a força da presença azulina no Mangueirão nesta temporada, mesmo com os preços elevados praticados pelo clube. Antes da pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo, o Remo ainda fará mais uma partida em casa, diante do São Paulo, neste domingo (31), às 20h30, pela 18ª rodada da Série A.

Até esta sexta-feira (29), o torcedor remista pode adquirir ingressos para as arquibancadas ao valor de R$ 80, enquanto as cadeiras custam R$ 160. Para a torcida visitante, o preço é de R$ 200. A partir de sábado e também no dia da partida, os valores serão reajustados para R$ 100 nas arquibancadas e R$ 200 nas cadeiras para os mandantes.

Confira o ranking de ticket médio da Série A após 17 rodadas:

Flamengo — R$ 84,22

Remo — R$ 74,17

Corinthians — R$ 73,95

Vasco — R$ 69,81

Palmeiras — R$ 69,53

Santos — R$ 68,09

Grêmio — R$ 63,05

Cruzeiro — R$ 61,23

Fluminense — R$ 56,62

Chapecoense — R$ 56,58

São Paulo — R$ 56,53

Athletico-PR — R$ 53,64

Internacional — R$ 51,91

Botafogo — R$ 50,92

Atlético-MG — R$ 50,41

Bragantino — R$ 44,59

Mirassol — R$ 44,07

Coritiba — R$ 40,96

Bahia — R$ 32,48

Vitória — R$ 27,01