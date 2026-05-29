Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. O Liberal 29.05.26 15h08 Remo tem um dos ingressos mais caros do Brasileirão. (Cristino Martins / O Liberal) O Remo aparece no topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro quando o assunto é o valor dos ingressos. Segundo levantamento do Gato Mestre, do ge, o clube paraense possui o segundo maior ticket médio da competição após as 17 primeiras rodadas, atrás apenas do Flamengo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O cálculo leva em consideração a divisão da renda bruta pelo número de torcedores pagantes em jogos como mandante. Nos oito compromissos disputados no Mangueirão, o Leão Azul reuniu 175.911 pagantes e arrecadou pouco mais de R$ 13 milhões em renda bruta — exatamente R$ 13.047.515,00. O número representa um ticket médio de R$ 74,17 por torcedor. VEJA MAIS Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Ex-Remo, Marcos Braz assume vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio Dirigente, que deixou o Leão em janeiro deste ano, vai para o segundo cargo na política. Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores A marca coloca o Remo à frente de clubes tradicionais e de grandes torcidas do futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. O líder do ranking é o Flamengo, com média de R$ 84,22 por ingresso. O cenário reforça a força da presença azulina no Mangueirão nesta temporada, mesmo com os preços elevados praticados pelo clube. Antes da pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo, o Remo ainda fará mais uma partida em casa, diante do São Paulo, neste domingo (31), às 20h30, pela 18ª rodada da Série A. Até esta sexta-feira (29), o torcedor remista pode adquirir ingressos para as arquibancadas ao valor de R$ 80, enquanto as cadeiras custam R$ 160. Para a torcida visitante, o preço é de R$ 200. A partir de sábado e também no dia da partida, os valores serão reajustados para R$ 100 nas arquibancadas e R$ 200 nas cadeiras para os mandantes. Confira o ranking de ticket médio da Série A após 17 rodadas: Flamengo — R$ 84,22 Remo — R$ 74,17 Corinthians — R$ 73,95 Vasco — R$ 69,81 Palmeiras — R$ 69,53 Santos — R$ 68,09 Grêmio — R$ 63,05 Cruzeiro — R$ 61,23 Fluminense — R$ 56,62 Chapecoense — R$ 56,58 São Paulo — R$ 56,53 Athletico-PR — R$ 53,64 Internacional — R$ 51,91 Botafogo — R$ 50,92 Atlético-MG — R$ 50,41 Bragantino — R$ 44,59 Mirassol — R$ 44,07 Coritiba — R$ 40,96 Bahia — R$ 32,48 Vitória — R$ 27,01 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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