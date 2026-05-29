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Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro

Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 

O Liberal
fonte

Remo tem um dos ingressos mais caros do Brasileirão. (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo aparece no topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro quando o assunto é o valor dos ingressos. Segundo levantamento do Gato Mestre, do ge, o clube paraense possui o segundo maior ticket médio da competição após as 17 primeiras rodadas, atrás apenas do Flamengo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O cálculo leva em consideração a divisão da renda bruta pelo número de torcedores pagantes em jogos como mandante. Nos oito compromissos disputados no Mangueirão, o Leão Azul reuniu 175.911 pagantes e arrecadou pouco mais de R$ 13 milhões em renda bruta — exatamente R$ 13.047.515,00. O número representa um ticket médio de R$ 74,17 por torcedor.

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A marca coloca o Remo à frente de clubes tradicionais e de grandes torcidas do futebol brasileiro, como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. O líder do ranking é o Flamengo, com média de R$ 84,22 por ingresso.

O cenário reforça a força da presença azulina no Mangueirão nesta temporada, mesmo com os preços elevados praticados pelo clube. Antes da pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo, o Remo ainda fará mais uma partida em casa, diante do São Paulo, neste domingo (31), às 20h30, pela 18ª rodada da Série A.

Até esta sexta-feira (29), o torcedor remista pode adquirir ingressos para as arquibancadas ao valor de R$ 80, enquanto as cadeiras custam R$ 160. Para a torcida visitante, o preço é de R$ 200. A partir de sábado e também no dia da partida, os valores serão reajustados para R$ 100 nas arquibancadas e R$ 200 nas cadeiras para os mandantes.

Confira o ranking de ticket médio da Série A após 17 rodadas:

  • Flamengo — R$ 84,22
  • Remo — R$ 74,17
  • Corinthians — R$ 73,95
  • Vasco — R$ 69,81
  • Palmeiras — R$ 69,53
  • Santos — R$ 68,09
  • Grêmio — R$ 63,05
  • Cruzeiro — R$ 61,23
  • Fluminense — R$ 56,62
  • Chapecoense — R$ 56,58
  • São Paulo — R$ 56,53
  • Athletico-PR — R$ 53,64
  • Internacional — R$ 51,91
  • Botafogo — R$ 50,92
  • Atlético-MG — R$ 50,41
  • Bragantino — R$ 44,59
  • Mirassol — R$ 44,07
  • Coritiba — R$ 40,96
  • Bahia — R$ 32,48
  • Vitória — R$ 27,01
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