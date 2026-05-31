“Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. Caio Maia 31.05.26 23h18 Marcelinho fez o gol da vitória do Leão. (Thiago Gomes/ O Liberal) Herói da vitória do Remo sobre o São Paulo na noite deste domingo (31), no Mangueirão, o lateral-direito Marcelinho celebrou o resultado conquistado nos acréscimos e destacou a importância dos três pontos para a luta azulina contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Autor do gol que garantiu o triunfo por 1 a 0 diante da equipe paulista, o jogador disse em entrevista à Liberal+ que estratégia adotada pelo Leão ao longo da partida foi fundamental na conquista dos pontos que fizeram a equipe remista respirar na tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Sabíamos que seria um jogo difícil, mas soubemos jogar, esperar o São Paulo. É uma vitória importante para fechar a pausa para a Copa com 18 pontos, três atrás da zona. Agora é descansar durante a pausa e trabalhar quando voltar”, afirmou. VEJA MAIS Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. O resultado foi fundamental para as pretensões azulinas na competição. Com os três pontos conquistados, o Remo chegou aos 18 pontos e reduziu para apenas três a diferença em relação ao Grêmio, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A vitória também encerrou a sequência de jogos antes da interrupção do calendário nacional em razão da disputa da Copa do Mundo. Além da comemoração pelo gol decisivo, Marcelinho revelou ter vivido momentos de tensão logo após balançar as redes. Como ocorre em lances decisivos, a arbitragem realizou uma checagem do VAR para confirmar a validade da jogada. A demora na confirmação aumentou a ansiedade dos jogadores e da torcida. “No momento do gol, eu agradeci, mas depois vi o juiz colocando a mão no ouvido. A gente fica ansioso, porque era um gol importante. Ainda bem que deu tudo certo e estamos a três pontos de sair da zona”, comentou. Aos 30 anos, Marcelinho vive a primeira experiência na Série A do Campeonato Brasileiro e destacou o significado especial do momento vivido com a camisa azulina. Segundo ele, a presença na elite nacional representa a realização de um objetivo construído ao longo de vários anos de carreira. “Fico feliz com o ano. Sempre trabalhei muito e mirei chegar à Série A. Quando vim para o Remo, consegui o acesso. As pessoas duvidaram que eu jogaria a Série A, mas estou aqui e quero ajudar cada vez mais o Remo”, declarou. Agora, o elenco remista terá um período de descanso e preparação durante a paralisação do campeonato. A equipe volta a campo apenas no dia 22 de julho, quando enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol marcelinho remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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