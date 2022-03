Copa do Mundo 2022: Há 20 anos o Brasil se tornava pentacampeão, veja como era o mundo em 2002

Em junho de 2002, o Brasil se tornou a única seleção pentacampeã do mundo no futebol ao vencer a Alemanha por 2x0, em um jogo histórico no International Stadium - Yokohama. Os dois gols da vitória foram marcados por Ronaldo, "O Fenômeno", e a escalação contava ainda com grandes nomes como Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva e Ronaldinho. Assim como as mudanças de treinadores e jogadores, novos presidentes, moda e bandas de sucesso surgiram nesses 20 anos após o título. Pensando nisso, o oliberal.com listou como era o mundo em 2002 para entrar no aquecimento da Copa do Mundo de 2022, veja:

Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil

Fernando Henrique Cardoso estava em seu segundo mandato quando o Brasil conquistou o penta em 2022. FHC deixou o cargo em 2003, mas recebeu a seleção brasileira e levantou a taça do campeonato. Nos Estados Unidos, George W. Bush comandava o país.

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso segurando a taça do penta. (Foto: Divulgação)

Piercing no umbigo era tendência

Se tem uma coisa que foi sucesso no mundo inteiro nos anos 2000, mais precisamente em 2022, foi a o piercing no umbigo. O sucesso de ter a joia na barriga foi tão grande que a maioria das modelos da Victoria 's Secret da época, como Gisele Bundchen e Adriana Lima, adotaram o acessório. Outra que também lançou tendência foi a cantora Britney Spears, que na época fazia sucesso com a música "I'm Slave 4 U".

Gisele Bundchen e Britney Spears com piercing no umbigo. (Foto: reprodução)

O Clone era o grande sucesso das 21h

A primeira exibição da novela "O Clone" foi em 2002, ano do penta. A novela de Glória Prez lançou tendência no Brasil e a procura por aulas de dança do ventre, jóias para andar com "muito ouro", o famoso anel da Jade e olhos marcados de lápis preto foram uma das modas momentâneas do ano. Atualmente, a novela está sendo reprisada nas tardes do "Vale a Pena Ver De Novo".

Giovanna Antonelli na novela "O Clone". (Foto: Reprodução)

Rouge era formado no programa Popstar

A girlband Rouge foi formada no programa Popstars, da SBT, em 2002. As integrantes Aline, Fantine, Patricia, Karin e Luciana foram as responsáveis por emplacar os hits "Ragatanga", "Não Dá pra Resistir" e "Beijo Molhado", do seu primeiro disco "Rouge", conhecido por ser rosa com brilhos.

Primeiro CD do grupo Rouge. (Foto: Reprodução)

A primeira edição do BBB estreou em 2002

A primeira edição do reality mais famoso do Brasil, o Big Brother Brasil, foi ao ar em janeiro de 2002, com sua segunda temporada sendo lançada no mesmo ano. Na época, o jornalista Pedro Bial comandou a casa ao lado de Marisa Orth, atriz conhecida por interpretar a Magda no seriado "Sai de Baixo". Na grande final, Kleber Bambam saiu vitorioso com 68% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 500 mil.

Pedro Bial e Marisa Orth no BBB. (Foto: Reprodução)

Sandy & Junior era a maior banda brasileira

Que os irmãos Sandy e Junior foram um estouro no Brasil todo mundo sabe, mas 2002 foi um grande marco para a dupla após o lançamento do álbum homônimo, no final de 2001, com as faixas "Não Dá Pra Não Pensar", "O Amor Faz" e "Quando Você Passa (Turu Turu)". O ano foi marcado pela gravação de um DVD ao vivo, que levou mais de 70 mil pessoas ao Maracanã, e exibido pela TV Globo como um especial de Dia das Crianças.

Calça cintura baixa e meias coloridas eram a moda

Se Sandy e Junior eram a tendência da época, todos os produtos lançados pela dupla também eram. Entre as adolescentes e crianças, o famoso "sapato da Sandy" era a moda da época, principalmente quando acompanhados das famosas meias coloridas de cano alto. Entre os jovens, a calça cintura baixa e mechas no cabelo faziam parte do modelito.

Moda dos anos 2000. (Foto: Reprodução)

Nota de R$ 10 de plástico

A nota de R$ 10 de plástico foi lançada em 2002 e tinha uma estética totalmente diferente das atuais. A cédula foi retirada de circulação em meados de 2006 pelo Banco Central.

Nota de R$ 10 retirada de circulação. (Foto: Reprodução)

Não tinha Spotify

Discman dos anos 2000. (Foto: Reprodução)

Se nos dias atuais as plataformas Spotify, Deezer ou Youtube são os meios para ouvir música em qualquer lugar, em 2002, no ano da Copa do Mundo, era necessário carregar os CD's dos artistas para tocar no famoso discman. Os mais avançados e com melhores condições financeiras podiam se exibir com seu mp3, porém, era necessário baixar os hits de sucesso e enviar para o utensílio.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)