Copa do Mundo: veja qual é o gol mais rápido do torneio

A Copa do Mundo mobiliza diversos países e sempre é garantia de lances memoráveis. Tudo pode acontecer e até as seleções consideradas “zebras” mostram que não brincam em serviço. A equipe da Turquia é lembrada até hoje por um dos protagonismos mais surpreendentes da competição, que ainda lhe deu a façanha de marcar o gol mais rápido da história das Copas do Mundo. Confira qual o gol mais rápido do torneio:

Tudo aconteceu na Copa do Mundo de 2002, que ocorreu na Coreia do Sul e no Japão. Neste ano, duas seleções de “menor expressão” deixaram os torcedores e o público do evento surpreendidos. Os sul-coreanos (donos da casa) e a seleção da Turquia fizeram uma das melhores campanhas do torneio, chegando até as semifinais, onde um perdeu para a Alemanha e o outro para o Brasil.

Hakan Sukur comemorado o Gol mais rápido da história das Copas do Mundo (Reprodução: Internet)

Contudo, não deixaram de surpreender, mas agora na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Neste duelo entre Turquia e Coreia do Sul, Hakan Sukur, atacante turco, brilhou ao marcar o gol mais rápido da história dos mundiais, aos 11 segundos de jogo. Apelidado de Kral, ou "O rei", o feito do atleta garantiu a vitória da seleção da Turquia. O gol é um dos mais famosos até hoje.

