Copa do Mundo 2022: Quais foram o jogador mais novo e o mais velho a conquistar o mundial

O início da Copa do Mundo do Qatar - ou Catar - esta cada vez mais próximo, mas os fãs do maior torneio de futebol do mundo terão que esperar até 21 de novembro para ver a bola rolar.

A Copa do Qatar será a 22ª edição do torneio. Ao longo dos anos, alguns jogadores marcaram presença no mundial com mais de 40 anos. Exemplo disso é o goleiro do Egito, Essam El-Hadary, que atuou com 45 anos. O mexicano Rafael Marquez, de 39 anos, é o veterano com mais participação em Copa.

Já o jogador mais novo a disputar uma copa foi o atacante australiano Daniel Arzani, com apenas 19 anos. No entanto, o jogador mais novo a ser convocado para uma Copa do Mundo foi o atacante Edu, que tinha apenas 16 anos durante a Copa de 1966.

Durante a Copa da Rússia, a seleção da Costa Rica teve a maior média de idade da competição, 29,1. A seleção mais nova do torneio foi a da Nigéria, com 25,4.