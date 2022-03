Copa do Mundo 2022: Relembre todos os mascotes do torneio

Há alguns anos, os organizadores da Copa do Mundo começaram a ser utilizados para divulgar e representar o mundial de forma divertida. Segundo o dicionário a palavra 'Mascote' significa pessoa, animal ou coisa que se considera como capaz de proporcionar sorte e felicidade. Embora seuja usado com adjetivo masculino, é uma palavra feminina.

O primeiro mascote a ser utilizado na Copa do Mundo, foi em 1966 na Inglaterra. Desde então, já são 14 criaturinhas que alegram e divulgam o mundial pelo país-sede.

Confira os mascotes:

Mascotes da copa do mundo Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução

Willie - Inglaterra 1966

A primeira mascote da Copa do Mundo foi o Willie. O leão foi escolhido devido ser o símbolo da Grã-Bretanha, onde está localizada a Inglaterra. Willie usava uma camisa com o desenho da bandeira de seu país e era apaixonado por futebol.

Juanito Maravilha - México 1970

A mascote da Copa de 70, foi o garotinho chamado Juanito Maravilha. O menino usava um sombrero, chapéu típico de seu país, sua camisa tinha as cores do México e no chapéu a escrita 'México 70'.

Tip e Tap - Alemanha 1974

Seguindo com as mascotes humanos, os organizadores da Copa da Alemanha de 1974 escolheram dois amigos, Tip e Tap. O país estava no meio da Guerra Fria e os garotos representavam a amizade entre as Alemanhas oriental e ocidental, que estavam separadas pelo Muro de Berlim. Nesta edição teve a participação das duas Alemanhas.

Gauchito Mundialito - Argentina 1978

A Copa de 78 também teve um garotinho como mascote, o Gauchito Mundialito. O menino vestia as cores do uniforme de sua seleção, com chapéu e um lenço típicos de um gaúcho, representando parte da cultura local.O mascote foi criticado por ter semelhança com o Juanito, mascote mexicano.

Naranjito - Espanha 1982

É a primeira mascote ser representada por uma fruta. Típica da comunidade de Valencia e da Andaluzia, a fruta vestia o uniforme da seleção espanhola. Naranjito fez tanto sucesso, que ganhou uma série de desenhos animados na televisão da Espanha.

VEJA MAIS

Pique - México 1986

Novamente no México, os organizadores do Mundial daquele ano escolheram uma pimenta chilli jalapeño, iguaria típica do país e bastante utilziado nas comidas. Seu nome é derivado da palavra 'picante'. Pique era verde, sua cor complementava as cores da bandeira mexicana, ainda usava o tradicional sombrero mexicano.

Ciao - Itália 1990

A mascote que tinha formas geométricas simples, possuia as cores da bandeira italiana e uma bola. Quando desmontado, formava a palavra Itália. A palavra 'ciao', em italiano é usadatanto para se despedir como para dar as boas-vindas para alguém.

Striker - Estados Unidos 1994

Um simpático cachorrinho vestido com o uniforme da seleção do seu país e que amava bater uma bolinha. O Estados Unidos escolheu o animal doméstico, pois durante os Jogos Olímpicos utilizou a águia, símbolo nacional.

Footix - França 1998

A França escolhei um galo, símbolo da nação francesa. Nas cores azul (corpo) e vermelho (cabeça), fazendo alusão as cores da bandeira da Fraça.

Os Spheriks - Japão e Coreira do Sul 2002

Pela primeira vez não utilizado uma figura terrestre. Os Spheriks, eram alienígenas que amavam praticar um esporte que se assemelhava ao futebol. Ato, Kaz e Nik eram os nomes das três criaturinhas que alegraram a Copa de 2002.

Goleo VI e Pille - Alemanha 2006

Novamente na Alemanha, os organizadores escolheram o Goleo VI e Pille, um leão de quase dois metros de altura e sua bola falante.

Zakumi - África do Sul 2010

A mascote Zakumi era um leopardo, animal típico da savana africana. O animal tinha as cores da bandeira de seu país, cabelo verde e corpo amarelo. Outro objeto que chamou atenção, foi a Jabulani, bola utilizada nas partidas do torneio desse ano.

Fuleco - Brasil 2014

O gracioso tatu-bola Fuleco foi a mascote escolhida para representar o país-sede do mundial daquele ano. Seu nome era uma função das palavras futebol e ecologia.

Zabivaka - Rússia 2018

O Lobo, que é um animal típico da fauna russa, foi escolhido para representar seu país no mundial. Em russo, seu nome quer dizer 'aquele que marca um gol'.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)