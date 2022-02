Oficial: Fifa exclui Rússia da Copa do Mundo devido à guerra na Ucrânia

Em meio a pressão internacional devido à guerra na Ucrânia, a FIFA excluiu a Rússia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Segundo o site da entidade, a punição estende aos clubes russos e às seleções masculina, feminina e de base.

As medidas foram tomadas pelo Bureau do Conselho da Fifa, instância da entidade que inclui os presidentes das seis confederações continentais de futebol, e pelo Comitê Executivo da Uefa – órgão que toma todas as decisões mais importantes do futebol europeu. A Uefa também anunciou a rescisão do contrato de patrocínio com a empresa russa Gazprom.

A decisão da FIFA ocorre no mesmo dia em que o COI (Comitê Olímpico Internacional) recomendou às federações de todas as modalidades que excluam a Rússia e Belarus das competições internacionais.

A Rússia disputaria uma partida pela repescagem das Eliminatórias da Copa no dia 24 de março, contra a Polônia. Os poloneses se recusam a participar do jogo em qualquer circunstância. A posição também é compartilhada por República Tcheca e Suécia, que podem enfrentar a Rússia nas Eliminatórias.

No último domingo (27), a Fifa anunciou o primeiro pacote de punições contra a Rússia, que incluía a proibição de jogar em seu território e de usar símbolos como bandeira e hino. Também houve condenações à Rússia por parte da Associação de Futebol da Inglaterra e da Fifpro, o sindicato mundial de jogadores de futebol.

Caso a Rússia seja eliminada da Copa, ainda não está decidido se a Polônia vai avançar diretamente à próxima fase das Eliminatórias da Europa ou se alguma outra solução esportiva será encontrada. O certo é que a Uefa é quem tomará essa decisão.