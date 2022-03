Federação Inglesa anuncia boicote aos jogos contra Rússia; entenda

Todas as seleções do futebol Inglês estão proibidas de enfrentar a Rússia, após anúncio da Federação Inglesa de Futebol (FA), em resposta aos ataques protagonizados pelo exército russo à Ucrânia.

De acordo com as informações da France Press, a medida adotada pela FA neste domingo foi “em solidariedade à Ucrânia e para condenar sem reservas as atrocidades cometidas pelos dirigentes russos".

A medida vem na esteira de outras federações internacionais, que também têm se mostrado preocupadas com os rumos da geopolítica mundial. Polônia, Suécia e República Tcheca, decidiram pelo boicote. Todos são possíveis adversários da Rússia, nos playoffs para a Copa do Mundo do Qatar e anunciaram a recusa em enfrentar os russos.

"Não jogaremos nenhuma partida internacional planejada contra a Rússia no futuro (...) incluindo partidas de nível adulto, juvenil ou futebol paralímpico", declarou a FA em seu comunicado. A medida adotada pelos ingleses segue a Fifa, que anunciou o banimento da Rússia das competições oficiais.