Banida! Fifa decide banir Rússia de competições oficiais; veja

Federações de futebol de toda a Europa pressionaram por uma atitude contra os ataques russos à Ucrânia, e a Fifa decidiu banir a Rússia das competições internacionais. O anúncio foi feito neste domingo, obrigado o país a atuar pela “União da Futebol da Rússia”, caso semelhante ao de atletas olímpicos.

A partir de agora, o país ainda poderá disputar as competições, sem, no entanto, tocar o hino russo antes dos jogos, além de que, as partidas com mando da Rússia deverão ser disputadas em campo neutro, com portões fechados. A decisão da Fifa tem prazo indeterminado e pode ser reavaliada, conforme os acontecimentos se desenrolam na região.

Além do banimento, a Fifa deixou claro que todas as sanções podem ser ainda mais severas, caso a Rússia mantenha a decisão de atacar a Ucrânia, e condenou o uso das forças militares por parte do país.