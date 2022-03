Copa do Mundo 2022: Qual seleção mais participou do torneio?

O maior torneio de futebol do planeta, a Copa do Mundo 2022, que começará em novembro e terá como sede o Qatar (ou Catar), tem o poder de envolver mesmo aquelas pessoas que não acompanham ou apreciam jogos de futebol. A edição de 2022 será a 22ª da história da competição e contará com a participação de 32 seleções. Algumas delas já contabilizam mais de 15 participações no torneio.

Confira quais seleções possuem mais participações:

Brasil

A seleção canarinho é a única que participou de todas as edições da Copa do Mundo, além de ser a única a levantar a taça cinco vezes.

Alemanha

Os alemães, além de terem participado de 19 edições, aparecem em segundo lugar com maior número de títulos conquistados. São quatro ao todo, o último deles conquistado na Copa de 2014, realizada no Brasil.

Itália

Também donos de quatro taças, os italianos disputaram o torneio 18 vezes.

Argentina

Os hermanos argentinos somam 17 participações, mas só colocaram as mãos na taça duas vezes.

México

Mesmo sendo a seleção mais tradicional e forte do futebol do mundo, o México não possui nenhum título mundial apesar de já ter disputado a Copa do Mundo 16 vezes.

Inglaterra, Espanha e França

As três seleções já conquistaram o título de melhor do mundo uma vez e têm 15 participações cada.

