Tite vai deixar a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo no Qatar, em dezembro

O técnico Tite informou que vai deixar o comando da Seleção Brasileira ao final do ano, ao término da participação da equipe na Copa do Mundo do Qatar. A declaração veio à tona durante participação no programa Redação SporTV desta sexta-feira.

"Tenho consciência exata da participação no meu ciclo. Ele vai até o fim do Mundial. A gente tem que ter naturalidade para saber sobre essa sequência de trabalho. Não é momento de falar sobre isso, mas eu não quero me omitir, não é do meu perfil", explicou.

Veja mais

Desta forma, ao fim da Copa do Mundo Tite encerrará um ciclo de mais de seis anos à frente na amarelinha. O técnico foi contratado pela CBF em junho de 2016. Na Copa de 2018, na Rússia, foi eliminado com a Seleção nas quartas de final, em derrota por 2 a 1 para a Bélgica.

Agora, o treinador já confirmou classificação de maneira antecipada à Copa no Qatar. O Brasil será cabeça de chave no sorteio dos grupos. Pela conjuntura climática do país asiático, o principal torneio de seleções do planeta será disputado, em 2022, de 21 de novembro a 18 de dezembro.