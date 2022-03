Copa do Mundo 2022: Qual vai ser o nome da bola usada durante o torneio

A apresenração oficial da bola da Copa do Mundo de 2022 só acontece em abril, durante o sorteio dos grupos. No entanto, algumas imagens da bola já vazaram na internet.

A bola será da Adidas e foi batizada de "Al Rihla", que é uma palavra árabe que significa viagem ou um diário de viagem. Sua base será branca, com um desing multicolorido e que deve ter como significado os brilhos dos prédios no horizonte da capital do Qatar - ou Catar-, Doha.

A grande novidade é a logo preta da Adidas, com três listras, e a escrita do nome da empresa é retirada. A logo da Copa do Mundo do Qatar e o nome da bola "Al Rihla" também estarão em tom preto.