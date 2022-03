Copa do Mundo 2022: Porque a Copa 2022 será última com 32 seleções participantes

A Copa do Mundo 2022 será a última com a participação de 32 seleções, situação que ocorre desde 1998, onde foi considerada uma "Copa Inchada". Para 2026, a Fifa determinou que 48 seleções estarão na disputa do maior torneio de futebol do mundo. Mesmo com esse novo número de participantes o formato os números de estádios, duração e os jogos de equipes finalistas não sofreram alteração.

Como será a divisão da Copa 2026

Serão 16 grupos com três times cada. As duas melhores equipes de cada chave avançaram ao mata-mata. Apenas 16 seleções passaram para as oitavas de finais e assim por diante.

Nesse novo formato, serão quatro jogos por dia nos primeiros 15 dias de competição em 2026.

Na próxima Copa, a América do Sul passará a ter seis vagas diretas, com direito a uma possivel sétima seleção através da repescagem internacional.

Distribuição de Vagas para Copa com 48 seleções