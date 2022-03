Rússia critica Fifa e Uefa por exclusão da Copa do Mundo: 'discriminação explícita'

A Federação Russa de Futebol publicou uma nota criticando as decisões da FIFA e UEFA, que excluiram os clubes do país de competições europeias e a seleção nacional da Copa do Mundo. Segundo a entidade que controla o futebol russo, as medidas retaliativas são uma "violação de todos os padrões e princípios que regem uma competição internacional".

"É uma discriminação explícita e impacta em um número enorme de atletas e treinadores, clubes e seleções e, o mais importante, nos milhões de russos e fãs internacionais, cujos interesses devem ser a prioridade de todas as organizações esportivas internacionais. A União de Futebol da Rússia reserva-se o direito de contestar essa decisão da Fifa e da Uefa, de acordo com a lei desportiva internacional", fala a nota.

Valeri Karpin, técnico da seleção russa, também condenou as decisões tomadas pela Fifa e Uefa na última segunda-feira (28)

"Palavras não podem descrever o quão desapontados nós estamos com as decisões da Fifa e da Uefa. Nossa esperança era de que os jogos definissem os vencedores das eliminatórias. Eu sinto muito pelos meninos. Eles sonhavam em jogar uma Copa do Mundo. Agora, suas esperanças se foram", lamentou.

Por conta das recentes decisões, o RB Leipzig, que havia sido sorteado para encarar o Spartak Moscou na Liga Europa, avança até as quartas de final. Já a Polônia fica a uma vitória contra Suécia ou República Tcheca de garantir vaga no Mundial do Qatar.