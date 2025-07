FPF divulga balanço financeiro de 2024; veja os valores da dívida

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas nesta semana, com a presença do presidente Ricardo Gluck Paul e do vice, André Cavalcante. No encontro, foram apresentados os dados referentes ao exercício de 2024, que apontaram uma redução do déficit acumulado pela instituição.

Conforme o documento disponível no site da FPF e no portal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o futebol paraense apresentou um crescimento financeiro animador em comparação aos anos anteriores. A entidade fechou 2024 com um superávit de R$ 486.753,84.

Esse valor foi utilizado para abater parte do déficit acumulado de R$ 716.095,54. Com isso, a instituição encerrou o ano com um saldo negativo de R$ 229.341,70, de acordo com o relatório divulgado.

Segundo a FPF, o superávit obtido “possibilitou a ampliação de investimentos em áreas essenciais, como a arbitragem, e o aumento proporcional no número de competições realizadas”.

A divulgação atende às exigências legais dos órgãos reguladores do esporte e às obrigações estatutárias da entidade. O levantamento referente ao ano de 2025 será divulgado apenas após o encerramento da temporada, em 2026.

A atual gestão da FPF, comandada por Gluck Paul - que também ocupa uma das vice-presidências da CBF, ao lado de Samir Xaud - vai até 2026, quando novas eleições serão realizadas. No início do mandato, o presidente havia divulgado que a dívida da federação era próxima de R$ 1 milhão, valor que vem sendo reduzido nos últimos anos.