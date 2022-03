Copa do Mundo 2022: Veja qual seleção disputou mais finais e qual é a maior campeã da competição

A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos que existe atualmente. A cada quatro anos, a competição movimenta o planeta e deixa milhares de torcedores eufóricos para acompanhar o desempenho das suas seleções. Para celebrar esse feito e apego do público, conheça mais detalhes sobre a Copa do Mundo, qual seleção disputou mais finais e qual é a maior campeã do torneio:

Organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), a Copa do Mundo possui uma lista de seleções campeãs desde seu início, em 1930. Mas, apesar de terem adquirido grande destaque, nem sempre foi a seleção vencedora que brilhou no torneio. Os times que terminaram a Copa do Mundo entre os três melhores também possuem muita visibilidade até hoje.

Qual seleção disputou mais finais da Copa do Mundo?

A Alemanha é a seleção que mais disputou finais de Copa do Mundo, sendo finalista oito vezes na competição. Os alemães acumulam quatro vitórias e nas outras quatro conquistaram o vice-campeonato.

Depois da Alemanha, o Brasil foi a segunda seleção que mais disputou finais de Copa do Mundo, com sete participações - cinco vitórias e dois vice-campeonatos. Em terceiro está a Itália, que disputou seis finais - com quatro vitórias e duas derrotas. E a Holanda está em quarto lugar, com participação em três finais e três vice-campeonatos.

Qual seleção é a maior campeã da Copa do Mundo?

Durante as 21 edições da Copa do Mundo, o Brasil segue como o maior vencedor da competição. A seleção canarinho possui cinco títulos e permanece como a única pentacampeã desde 2002.

Em seguida está a Itália e a Alemanha, com quatro títulos conquistados em 2006 e 2014, respectivamente. Depois estão os bicampeões: Uruguai, Argentina e França. Já Inglaterra e Espanha têm um título mundial cada.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)