Jogador da Holanda marca o gol mais rápido da Copa do Mundo 2022 contra o Equador

No segundo jogo desta sexta-feira (25) entre Holanda e Equador, na Copa do Mundo 2022, ocorreu o gol mais rápido do Mundial do Catar. O jogador Gakpo, da Laranja Mecânica, mandou um chutaço de fora da área e marcou o gol com apenas cinco minutos de jogo.

As duas equipes lutam por uma vaga nas oitavas de final da competição, ao lado de Senegal, que venceu mais cedo o Catar, por 3 a 1. O Catar já está eliminado.

O gol mais rápido das Copas foi marcado no Mundial de 2002 sediado na Coreia do Sul e Japão. O jogador Hakan Sukur, da Turquia, marcou o gol mais rápido do torneio com 11 segundos, na partida contra a Coreia do Sul, na decisão do terceiro lugar.