Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (25/11) pela Copa do Mundo 2022

Holanda e Equador disputam nesta sexta-feira (25/11) pártida válida pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holanda x Equador?

A partida Holanda x Equador pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como Holanda x Equador chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a equipe do Equador venceu por 2 a 0 a anfitriã do Mundial, o Catar, e ocupa a liderança do Grupo A. Já a Holanda, também venceu com o placar de 2 a 0 a seleção de Senegal e está na segunda colocação.

FICHA TÉCNICA

Holanda x Equador

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar

Data/Horário: 25 de novembro de 2022, 13h

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Assistentes: Mokrane Gourari e Abdelhak Etchiali (Argélia)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

Assistente VAR: Rédouane Jiyed (Marrocos), Ashley Beecham e Anton Shchetinin (Austrália) e Muhammad Taqi (Singapura)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Holanda: Noppert, Aké, Timbers e Van Dijk; Dumfries, Blind, Koopermeirs, De Jong e Gakpo; Depay e Bergwijn. TÉCNICO: Louis Van Gaal

Equador: Galíndez, Preciado, Torres, Hincapé e Estupiñan; Plata, Méndez, Caicedo e Ibarra; Estrada e Valencia (Kevin Rodríguez). TÉCNICO: Gustavo Alfaro

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)