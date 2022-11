Em busca da liderança do Grupo A, Holanda e Equador se enfrentam na Copa do Mundo de 2022

Tentando se provar mais uma vez favorita nesta Copa do Mundo de 2022, a Holanda, comandada pelo veterano técnico Louis Van Gaal, enfrenta o Equador nesta sexta-feira (25), às 13h (de Brasília), no estádio Khalifa, pela segunda rodada do Grupo A. O vencedor do duelo, além de praticamente estar garantido nas oitavas de final do Mundial, conquistará a liderança da chave.

Na Holanda há uma duvida sobre a escalação da equipe. Van Gaal pode optar pela entrada de Memphis Depay, que participou dos 30 minutos finais do primeiro jogo. Assim, o atacante que soma 42 gols pela seleção holandesa, pode entrar no lugar de Vincent Janssen.

Do outro lado, o Equador sofreu um grande susto com o seu principal jogador na rodada de estreia. Autor dos dois primeiros gols da seleção equatoriana no Mundial, Valencia deixou o gramado com dores e é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o técnico Gustavo Alfaro pode optar por Michael Estrada como único atacante.

Ficha técnica:

Holanda x Equador

2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2022

Data: 25 de novembro

Hora: 13h (de Brasília)

Local: Internacional Khalifa, em Doha, no Catar

Arbitragem: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Auxiliares: Mokrane Gourari (Argélia) e Abdelhak Etchial (Argélia)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

Holanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn. Técnico: Louis Van Gaal

Equador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia (Michael Estrada). Técnico: Gustavo Alfaro.