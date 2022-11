Partida entre País de Gales e Irã pode determinar primeiro eliminado da Copa do Mundo de 2022

Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo 2022, País de Gales e Irã entram em campo nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Catar. Apesar da partida ser importante para as duas equipes, o duelo pode determinar a eliminação do Irã uma rodada antes do final da fase de grupos.

Irã foi "atropelado" pela Inglaterra ao ser goleado por 6 a 2 na primeira rodada. Caso não pontuem nesta rodada, os asiáticos dão adeus ao Mundial.

Após arrancar um empate com os Estados Unidos na estreia, País de Gales agora busca um triunfo para tentar se aproximar da vaga à próxima fase. Os galeses estão na vice-liderança do grupo, com 1 ponto conquistado.

Ficha técnica:

País de Gales x Irã

2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2022

Data: 25 de novembro

Hora: 7h (de Brasília)

Local: Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar

Arbitragem: Mario Alberto Escobar Toca (GUA).

Auxiliares: Caleb Wales (TRI) e Juan Carlos Mora (VEN).

Quarto árbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)

País de Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore. Técnico: Rob Paige

Irã: H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi. Técnico: Carlos Queiroz.