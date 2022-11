Richarlison diz que voleio na Copa do Mundo de 2022 não é novidade: 'fiz um assim no Fluminense'

Autor dos dois gols do Brasil na vitória sobre a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2022, Richarlison foi premiado pela Fifa com o prêmio de melhor jogador do confronto. Em entrevista coletiva após a partida, o jovem atacante comentou sobre o bonito gol que marcou diante dos europeus. O atleta diz que a jogada é "repetida" e já foi feita em passagens dele pelo Fluminense e Everton.

"Foi um gol muito bonito. Fiz um assim no Fluminense, um parecido no Everton. Hoje tive a possibilidade de virar o voleio. Acho que foi um dos mais bonitos da minha carreira, por ser na Copa, um jogo que estava difícil para nós. Foi um dos gols mais bonitos que fiz na minha carreira", disse.

Na entrevista, o "Pombo" disse que ainda não falou com Neymar, camisa 10 do Brasil e que saiu lesionado da estreia diante da Sérvia. Apesar disso, Richarlison disse que tem uma "garantia": a de que o craque brasileiro fará de tudo para se recuperar o mais rápido possível.

"Eu tô no doping, né. Tô tentando fazer urina, tá difícil. Consegui ligar para o Ney para ver como ele está, parece que o tornozelo está um pouco inchado, falei para ele fazer o máximo de gelo possível para recuperar logo e termos ele 100% no próximo jogo. Quando chegar no hotel vou lá ver como ele está", explicou.

O Brasil venceu a Sérvia nesta quinta-feira (24) por 2 a 0, no estádio Lusail, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. A próxima partida do Brasil no Mundial será na segunda-feira (28), contra a Suíça, no estádio 974, às 13h (de Brasília).