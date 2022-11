Tite 'garante' Neymar na Copa do Mundo de 2022 e explica demora para substituir jogador

Apesar do médico da Seleção Brasileira ser cauteloso no diagnóstico sobre a lesão de Neymar no tornozelo direito, o técnico Tite foi bem confiante quanto a um possível retorno do craque ao time titular. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), após a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, pela Copa do Mundo de 2022, o treinador "cravou" a presença do craque no torneio.

"Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa, tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa", disse Tite ao responder uma pergunta de um repórter local.

De acordo com Tite, a comissão técnica da Seleção não percebeu a lesão de Neymar durante o jogo. Ele explicou que o camisa 10 do Brasil jogou alguns minutos "no sacrifício", até pedir substituição.

"Eu não vi que o Neymar está machucado. A capacidade de superação dele, inclusive, me enganou. Eu fui ver no vídeo agora, na hora que ele dá a finta, balança, ele trança. No segundo gol já mostra ele sentindo na hora do domínio, até estanhei na tabela. Aí eu digo, o que aconteceu, eu não vi. Ele teve essa capacidade de superação que inclusive enganou o técnico", explicou.

Importância do gol de Richarlison

"No contexto geral, a vitória foi convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do mesmo. O ritmo quando se joga no mundo árabe... A aceleração começa muito grande e vai caindo, caindo, caindo. Quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Primeiro, às vezes a bola fugia, o domínio estava um pouco acelerado, no primeiro tempo. Não era o nosso padrão normal. No segundo tempo, reposicionamento, melhor a técnica. Reposicionamento principalmente do Paquetá na saída de dois, três, de ter mais um jogador no bolsão. As jogadas começaram a fluir mais. Antes de fazermos o gol já tinha a bola na trave do Alex Sandro, era um volume muito grande"

Confiança obtida pelo resultado

"É trabalho, é confiança do trabalho executado, é da característica de se manter a naturalidade qualquer que seja o local. Isso é muito difícil. O que a gente tenta é trabalhar com naturalidade. Eu passo para eles serem naturais. Se não o técnico chega aqui... Estreia, teve uma série de resultados surpreendentes, aí tu fica olhando toda hora já que é a última seleção a jogar, gera uma expectativa. Aí é o seguinte, se adquiriu confiança com o trabalho até agora, tenha coragem para continuar com confiança. Mas é difícil, chegou no intervalo eu tive que trazer para baixo o emocional. Uma das coisas que falo é que tem 'pé de pelica' de um cara que jogou bola, para baixar um pouco a adrenalina. No outro Mundial saímos empatando, saiu uma pressão muito grande"