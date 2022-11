Rihanna ou sósia? Vídeo de torcedora na Copa com a bandeira do Brasil confunde internautas

Uma discussão se formou na web desde o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Tudo começou após um vídeo de uma torcedora muito parecida com Rihanna, que estava com a bandeira do Brasil desenhada no corpo, passar a circular no twitter. Os internautas brasileiros e de outros países então começaram a discutir se era ou não a verdadeira cantora. Confira.

No vídeo que está bombando na web, a torcedora usa roupas normais, mas está com a bandeira do Brasil desenhada no pescoço e a palavra “Pelé” escrita na bochecha. Os internautas ficaram divididos ao defender se aquela era Rihanna ou não. Muita gente disse que se tratava da sósia brasileira, Priscila Beatrice.

Priscila Beatrice (Reprodução: Redes Sociais)

“A brasileira Priscila Beatrize voltou a viralizar sendo confundida mais uma vez com Rihanna”, diz internauta em espanhol.

Essa não seria a primeira vez que Priscila confunde os fãs de Rihanna. Em março deste ano, quando A$AP Rocky - namorado de Rihanna - se apresentou no Lollapalooza Brasil, a sósia circulou por São Paulo usando uma barriga falsa de grávida. Muitas pessoas pediram foto achando que era a ‘Bad Riri’.

Apesar das brigas no Twitter, o vídeo que circula nas redes sociais é realmente de Rihanna. Porém, se trata de uma gravação feita quando a cantora esteve no Brasil, na Copa de 2014. Apesar do apoio, a copa não foi muito favorável à Seleção brasileira e ficou marcada pelos 7x0 contra a Alemanha. Confira:

