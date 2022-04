E a Rihanna? Influenciadora brasileira disse que recebeu mensagem de A$AP Rocky

A influenciadora Ayarla Souza usou as redes sociais para contar que o A$AP Rocky e o amigo, Younglord, enviaram mensagens para ela quando os dois estiveram no Brasil. Na ocasião, os artistas se apresentaram no Lollapalooza.

A declaração da brasileira veio após os rumores de que o rapper teria traído Rihanna com a designer de sapatos Amina Muaddi. "Comentei um post e o povo me chamou de biscoiteira. Se eu quisesse teria exposto há tempos. Todo mundo me pedindo print. Gente, ele me mandou mensagem quando veio tocar aqui. Eu não respondi e ele apagou. O amigo dele veio me mandar mensagem também dizendo que estava aqui no Brasil com ele. Por que um homem casado, com mulher grávida, queria me mandar mensagem? Pra quê?", indagou.

Na quinta-feira (14), Ayarla comentou um post do Instagram Subcelebrities que noticiava a suposta traição. "Amém que ela descobriu quem ele é. Ele até me mandou mensagem quando veio no Brasil, nojo de homem assim", disse.