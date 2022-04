ASAP Rock traiu a Rihanna? Entenda rumores da separação e quem é a pivô

Nesta quinta-feira (14), Rihanna virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, após o jornalista Louis Pisano afirmar que a cantora se separou de ASAP Rocky por causa de uma traição por parte do rapper. Ainda segundo o comunicador, a pivô da separação seria a designer de sapatos Amina Mualddi, que já foi responsável por projetar calçados da Fenty, marca da cantora.

De acordo com a publicação, o ASAP teria traído Rihanna durante a Semana de Moda de Paris, e Amina seria a affair do rapper. A cantora, que está grávida do artista, teria decidido por um fim no relacionamento quando o pegou traindo.

Louis afirmou que a cantora teria, inclusive, dando unfollow na mulher com quem o rapper estaria se relacionando. Mas, quem é Amina Muaddi, suposta affair de ASAP?

Amina Mualddi é uma designer de sapatos muito famosa. Ela chegou a ser contratada por Rihanna para um show da Savage x Fenty, marca da cantora.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)