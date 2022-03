Açaí, cuscuz e feijoada: suposta lista de exigências de Rihanna no Brasil vira meme; veja

Grávida do último trimestre, a cantora Rihanna vai acompanhar o show do namorado, Asap Rocky, durante o festival Lollapalooza, em São Paulo (SP). Os artistas fizeram alguns pedidos para que ocorra tudo certo na logística do festival, entre elas exigências 'peculiares' com a gastronomia brisileira. Segundo o colunista, Léo Dias, do site Metrópole, a cantora incluiu no cardápio o açaí, mandioca frita e tapioca, produtos regionais da Amazônia.

Veja a lista das comidas pedidas pelo casal:

Cuscuz & Manteiga de Garrafa (pedido de Rihanna), Pão de Queijo (pedido de Rihanna), Churrasco Diverso (queijo coalho & pão de alho incluso), Bobó de Camarão, Mocotó, Rabada, Buchada, Arroz Doce, Caldo de Siriri. Vaca Atolada, Tapioca, Mandioca Frita, Açaí (pedido de Rihanna), Feijão Tropeiro, Arroz Carreteiro, Busca Vida, Jurupinga, Pinga 51, Goiabada, Frutas Nacionais, Doce de Leite, Canjica, Gelo (água mineral), Água (Evian), Belvedere, Suco de Maracujá, Laranja e Abacaxi, Banana, Cereais, Barra de Cereal, Energético, Cerveja Colorado (diversas), Barman (caipirinha), Pamonha, Feijoada Completa (pedido de Rihanna), Acarajé, Guaraná Jesus (A$ap).

Acomodação

Ainda segundo o Metrópole, o casal deve ficar em uma suíte presidencial, no bairro do Morumbi. Não há informação sobre o endereço. Será isolado um andar inteiro para os cantores. Foram reservados, ainda, uma ambulância neonatal e um obstetra que fale inglês, que fique à disposição 24 horas.

As exigências do casal e as informações da vinda da Rihanna fizeram com que a internet gerasse vários memes.