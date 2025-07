Belém tem noite de shows com reggae, brega, funk e música paraense nesta sexta-feira (18)

Belém recebe uma verdadeira maratona musical nesta sexta-feira (18), com eventos que vão do reggae ao brega, passando pelo funk e pela música paraense. Shows, DJs e festivais tomam conta da cidade e até das ilhas, prometendo uma noite diversa e animada para todos os gostos. No Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, o projeto Toca Pará recebe a cantora Maria Lu e Banda, além da DJ Estamyna, a partir das 20h.

A proposta da noite é valorizar a música feita por artistas paraenses com um repertório que passeia pelo tecnobrega, carimbó e MPB com identidade amazônica. Maria Lu é uma das novas vozes femininas que vêm se destacando na cena local e a DJ Estamyna, por sua vez, deve embalar a pista com sets dançantes que misturam ritmos regionais. Já no bairro de Nazaré, na Travessa Benjamin Constant, o espaço cultural Ôvibe realiza a primeira edição do festival Reggaenation, a partir das 19h, reunindo nomes como Pedro Beydoun, vocalista da banda Tribo de Jah, além das bandas Reggaetown, Marina e os Leones e Black Lion.

A proposta do evento é celebrar a presença feminina no reggae e promover o diálogo entre o gênero jamaicano e o reggaeton. “Vamos celebrar a presença feminina no reggae trazendo clássicos e versões de músicas internacionais e paraenses, junto com o reggaeton, fazendo a galera dançar muito”, afirmou a cantora Marina. Para ela, o reggae é um ponto de encontro com influências que vão do rock às raízes regionais, dialogando com o pop e o hip hop.

Daniel Bittencourt, sócio do espaço e um dos organizadores, destaca a conexão espiritual do reggae: “A espiritualidade e o amor podem ser consideradas como a essência do reggae. Buscamos atrações que tenham essa conexão com a nossa história, com o nosso dia-a-dia. As bandas Marina e os Leones e Reggaetown já fazem parte dessa trajetória. Felizmente surgiu o interesse do Pedro Beydoun tocar na casa e não medimos esforços para reunir a galera que já tem a nossa energia”.

Para quem quer atravessar o rio e curtir um clima de festa na ilha, a pedida é a apresentação do Lendário Rubi, que chega pela primeira vez à Ilha de Cotijuba. O show começa às 21h, na quadra do Xavante, e terá entrada gratuita para mulheres até às 23h. De acordo com o DJ Gilmar Santos, o evento promete ser uma festa inesquecível com repertório novo, show pirotécnico e muita música.

“As expectativas são sempre as melhores. A gente vem preparando um repertório novo, atualizado, claro, sempre mantendo a nossa origem, que são os bregas raiz, a saudade, a marcante, mas também estamos dando uma variada, atualizando o repertório para o verão”, afirmou Gilmar. Segundo ele, a ideia é agradar a todos os públicos: “O lendário Rubi de todos os tempos tem a missão de fazer todos felizes, do mais novo ao mais velho e tocando todos os ritmos”.

Quem prefere batidas mais intensas e pista de dança até o amanhecer pode escolher a balada OnlyFunk, que começa às 22h na Move Club, no bairro do Umarizal. O line-up da noite conta com os DJs Saxxa, Thiago, Emerson e Ursula, que vão comandar a festa com os maiores hits do funk atual. E quem estiver em Salinas, no nordeste paraense, também tem opção para curtir a noite em grande estilo. Começa nesta sexta o último final de semana do Pé na Areia 2025, considerado o maior de todos os tempos. No palco montado, se apresentam Kadu Martins, Bell Marques e Henry Freitas, em uma noite que deve reunir milhares de pessoas e abrir a reta final do festival em clima de verão, festa e muita música.