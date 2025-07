Lady Gaga em Copacabana: BBC contesta público de 2,1 milhões e diz que show teve 660 mil

A BBC analisou no último domingo, 13, o público do show histórico de Lady Gaga na praia de Copacabana, em maio, e concluiu que a apresentação na verdade não teve 2,1 milhões de pessoas, como divulgou a Prefeitura do Rio de Janeiro, e sim 660 mil pessoas.

A análise faz parte do quadro BBC Verify, em que os leitores enviam questionamentos e o veículo de mídia britânico faz sua própria checagem. A dúvida foi enviada por um leitor chamado Andrew, da cidade de Bristol, na Inglaterra.

A BBC concluiu que o show só comportaria mais de 2 milhões de pessoas se tivesse ocupado toda a faixa de areia da praia de Copacabana, que tem cerca de 4 quilômetros de extensão. O show de Lady Gaga foi realizado em frente ao hotel Copacabana Palace, que fica na metade da praia.

Como a BBC chegou ao público de 660 mil?

A conta usada na análise que contesta os números usou como referência os oito pares de telões espalhados em frente ao palco e as fotos divulgadas do evento. Eles mediram a distância entre os prédios do Copacabana Palace e do Hotel Hilton, chegando à conclusão que o público ocupou 140 mil metros quadrados de areia, o equivalente a 20 campos de futebol.

Usando como base as recomendações britânicas de segurança de 4,7 pessoas por metro quadrado, o que equivale de 4 a 5 pessoas ocupando esse pequeno espaço, eles chegaram à conclusão de que 660 mil pessoas no máximo assistiram à apresentação presencialmente.

"Mesmo se a gente contar todas as varandas e janelas em frente ao palco - e nós contamos - e dobrando a densidade, o que especialistas dizem ser perigosamente lotado, ainda assim não chegaria nem à metade do número divulgado de 2,1 milhões de pessoas", explicou o apresentador, o jornalista Richard Irvine-Brown.

Consultado pela BBC, Keith Still, professor especialista em medir multidões, disse que a praia de Copacabana até comportaria uma multidão de 2,1 milhões, mas só se estivesse completamente tomada, o que equivaleria a 610 mil metros quadrados, e não apenas os 140 mil ocupados pelo show de Lady Gaga.

A equipe da BBC ainda chegou a questionar a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre os números, que manteve a informação do público de 2,1 milhões de pessoas sem especificar ao veículo britânico como esse cálculo foi feito.

Show entrou no Guinness Book

Vale lembrar que o show de Lady Gaga na praia de Copacabana entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o "maior público de um show gratuito de uma artista feminina" com um número ainda mais inflado: de 2,5 milhões de pessoas, o mesmo divulgado pela artista em suas redes sociais.

Copacabana já tinha feito história no livro dos recordes. A apresentação do artista britânico Rod Stewart durante a virada do ano de 1994 se mantém como o maior público de um show na história, com mais de 3,5 milhões de pessoas.