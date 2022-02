Ajude Rihanna com as fraldas

Como todos vocês já devem saber, a rainha de Barbados, Rihanna, está grávida do seu primeiro bebê com ASAP Rocky. E como todo mundo também sabe, fralda e lata de leite são caros e, pensando nisso, trouxe aqui 3 produtos da Fenty Beauty, marca de maquiagem da Riri, para comprar e ajudar no enxoval do bebê mais lindo do planeta.

Além de fazer músicas maravilhosas (saudade, né, minha filha?), Rihanna sabe fazer maquiagem. Democrática, a marca é pensada em atender todas as cores e tipos de pele e aqui no Pará, dá pra encontrar os produtos na loja online da Sephora. Além disso, o site oficial da empresa também entrega no Brasil.

Kit Gloss + Iluminador: sem dúvidas, o produto que mais vale a pena dessa lista. Quem é amante de maquiagem sabe que iluminador e gloss são coisas que duram uma vida! Então, mesmo com um preço salgadinho, os dois acabam saindo em conta. A miniatura do Diamond Bomb é linda, brilha muito e as partículas de glitter são bem finas, dá pra usar nas maçãs do rosto, olhos e até no corpo. O gloss Bomb Fu$$y também é lindo, não escorre, deixa os lábios com cor de saúde.

Base: a Pro Filt'r Soft Matte é perfeita para quem tem pele oleosa e vive dentro de uma panela de pressão como a Região Metropolitana de Belém. Ela tem cobertura média, longa duração e acabamento aveludado. Com 50 tons, é impossível você não encontrar sua cor na cartela da Fenty.

Kit Gloss Bomb: mais um kit de gloss Fenty Bomb nessa lista pois: custo benefício para dois produtos que duram uma vida! Os dois são cremosos e de cor rosa; um rosa mais antigo e outro rosa pink. Diferente do gloss citado anteriormente, o duo tem cobertura média, sem partículas de brilho.